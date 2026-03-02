Kreisliga Osnabrück - Kompakt

Fupa-Archiv - Foto - – Foto: Malte Wöhrmann

Nur ein Mini-Programm von zwei Spielen der Kreisliga stand nach den widrigen Witterungsverhältnissen noch auf dem Spielplan.

Ein einseitiges Spiel. Der OSC führte bereits nach einer halben Stunde mit 3:1 Toren. In der Schlußviertelstunde legten die Gäste noch drei Treffer nach.

Am Ende ein auch in der Höhe verdienter Sieg für die Gäste auch Osnabrück.

"Ein unerwarteter Auswärtssieg dank Effizienz, Wille und Bereitschaft. Bramsche war Spielbestimmend, Feldüberlegen und hatte vor allem in der ersten Halbzeit gute Möglichkeiten. Man merkte aber beiden Mannschaften an, das Fußball spielen in den letzten Wochen nicht möglich war. Kurz zusammengefasst - Effizienz schlägt Feldüberlegenheit -, sagte uns Trainer Derek Cooper nach dem Spiel.

"Eine völlig, auch in der Höhe, verdiente Niederlage. Jetzt heißt es kurz schütteln und Sonntag versuchen den Bock nach zwei Niederlagen in Folge umzustoßen. Derek wünsche ich maximalen Erfolg auf seiner Abschiedstournee und alles erdenklich Gute für die Zeit nach dem 07.06.26,“ lautet das Statement von Trainer Jens Tiemann-Gorny.

VFL Kloster Oesede - SuS Buer 4:1 (2:0)

Eine einseitige Spiel, dass der Gastgeber nach früher 2:0-Führung am Ende ohne Mühe gegen den stark abstiegsgefährdeten SuS Buer mit 4:1 für sich entscheiden konnte.