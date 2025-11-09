Kreisliga Osnabrück kompakt - 16. Spieltag im Überblick

RW Sutthausen - SuS Buer 1:1 (1:1)

"Heute war es kein schönes Spiel mit wenigen Torraum Sezne szenen auf beiden Seiten. Leider hat man heute gemerkt, dass wir zurzeit auf zu viele Leute verzichten müssen. Trotzdem machen wir noch das Beste daraus. Insgesamt ein gerechtes Unentschieden mit dem wir aber nicht zufrieden sein können,“ meinte Dominik Witte (RW Sutthausen)

"Mit kleinem Kader und einigen Ausfällen kamen wir gegen Sutthausen auf dem Kunstrasen in Nahne gut ins Spiel. Sutthausen kam nach einer Unachtsamkeit von uns in Führung. Schwanemeyer konnte im direkten Gegenzug per traumhaften Freistoß auf 1:1 stellen. In Halbzeit 2 war es ein sehr chancenarmes Spiel. Ärgerlich hier, dass uns ein klarer Elfmeter verwehrt blieb,“ lautet das Statement von Jan Blumenberg (SuS Buer).

SF Schledehausen - Ballsport Eversburg 3:0

"Ich kann den Jungs die heute da waren keinen Vorwurf zur Niederlage machen,“ meinte Trainer Yannick Kaiser (Ballsport).

SC Lüstringen - TV Wellingholzhausen 2:4

"Heute war einer dieser Tage, an denen vieles gegen uns gelaufen ist und sich das im Ergebnis widerspiegelt. Vier verletzungsbedingte Wechsel haben den Spielverlauf stark beeinflusst und zeigen unsere aktuelle Situation deutlich. Wir müssen als junge Mannschaft lernen, mit Fehlern plus Rückschlägen umzugehen und dabei eine gewisse Resilienz zu entwickeln. Glückwunsch an Wellingholzhausen, die leidenschaftlich verteidigt haben, vor dem Tor eiskalt waren und verdient die Punkte mitgenommen haben, sagte uns Trainer Can Özalp (SC Lüstringen).

BSV Holzhausen - Viktoria Gesmold II 3:1 (2:1)

Wir gehen früh 1:0 in Führung. Müssen dann direkt freistehend vorm Tor das 2:0 machen. Danach kommt Viktoria Gesmold etwas besser ins Spiel und wir kassieren mit der ersten Aktion den Ausgleich. Gehen dann erneut in Führung und in die Pause. Danach waren wir auch wieder im Spiel und haben ein kämpferisch geschlossenes Gesicht gezeigt. Einen Biss der uns kopftechnisch alle in den Wochen zuvor leider einen Strich durch die Rechnung gemacht hat. Machen dann das 3:1 und den Deckel damit auf die Partie. Die wir so auch verdient gewonnen haben. Nun heißt es weiter konzentriert bis zur Winterpause arbeiten und bewusst aufhören bis dahin Geschenke zu verteilen. Daran gilt es ab jetzt weiter dran zu arbeiten,“ meinte Trainer Michael Brand (BSV Holzhausen).

"Das Ergebnis spiegelt die Einstellung wieder. Mehr gibt's heute nicht zu sagen,"

war Trainer Dennis Bolwin (Viktoria Gesmold II) wenig begeistert von der Leistung seines Teams.

SV Hellern - TuS Glane 1:2 (0:1)

"Mit der frühen Führung haben wir konsequent verteidigt und kaum torgefährliche Situationen zugelassen. Wir haben leider nach Ballgewinnen, den vorhandenen Raum zu selten gut ausgenutzt. So fällt im Anschluß an eine hohe Hereingabe der Ausgleich per Abstauber. Gegen hoch verteidigende Helleraner nutzen wir dann einen Konter zum 1:2-Siegtreffer. Es war ein umkämpftes Spiel. Wir freuen uns heute über den Sieg und bereiten uns nun auf das Heimspiel nächste Woche gegen Kloster Oesede vor,“ sagte uns Trainer Frank Rethmann (TUS Glane) nach dem Spiel.

"Viel Ballbesitz und wenig Ertrag, wir konnten nicht das umsetzen was wir uns vorgestellt hatten,“ sagte uns Trainer Felix Zimmermann nach dem Spiel.

OSC - Spvg Niedermark 4:1 (0:0)