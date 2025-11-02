Kreisliga Osnabrück - Der 16. Spieltag im Überblick

Wir berichten umfassend über die fünf Sonntagsspiele der Kreisliga Osnabrück - Staffel B -und liefern dazu die Stimmen der Trainer.

RW Sutthausen bleibt in der Schlagdistanz zu den Aufstiegsplätzen nach dem die Mannschaft von Trainer Uwe Niebusch einen 0:2-Rückstand bei dem auf einen Abstiegsplatz abgerutschten BSV Holzhausen noch zum 3:2-Sieg drehen konnte. Auch der TUS Glane behält - bei nur sechs Punkten Rückstand - die Aufstiegsränge im Blick, nach dem torreichen 4:3-Erfolg gegen den SC Lüstringen. Die Spvg Niedermark verschaffte sich mit dem 4:2-Erfolg gegen den abstiegsgefährdeten VFR Voxtrup II Luft im Abstiegskampf. Das gilt auch für den OSC, der gegen Ballsport Eversburg einen deutlichen Heimsieg einfuhr und sich vorerst aus dem Tabellenkeller verabschiedete. In einem spannenden und abwechslungsreichen Spiel mit vielen Highlights gewann der TUS Glane gegen SC Lüstringen. Das Spiel des TV Wellingholzhausen gegen SF Schledehausen fiel den widrigen Witterungsverhältnissen zum Opfer.

BSV Holzhausen - RW Sutthausen 2:3 (2:1)

"Bis zur 44 Minute läuft alles nach Plan. Wenn du 2:0 zuhause gegen RW Sutthausen zu Recht führst, schmeißt man das nicht einfach weg. Wir aktuell leider schon. Somit geht die Niederlage soweit in Ordnung,“ sagte uns Trainer Michael Brand (BSV Holzhausen) nach dem Spiel.

"Wir sind nach dem 2:0 richtig gut zurückgekommen und haben uns nie aufgegeben. Das Tor vor der Halbzeit war dabei richtig wichtig. Es war insgesamt sehr umkämpft, aber am Ende ein verdienter Sieg für uns,“ meinte Dominik Witte (RW Sutthausen).

Spvg Niedermark - VFR Voxtrup II 4:2 (2:1)

"In der ersten Halbzeit geht die Führung für Niedermark absolut in Ordnung. Spielerisch und auch von der Einstellung her, hat uns Niedermark den Schneid abgekauft. Zweite Halbzeit haben meine Jungs ein komplett anderes Gesicht gezeigt. Leider reichen 45 Minuten nicht in dieser Liga um zu punkten und somit geht der Sieg für Niedermark in Ordnung,“ lautet das Statement von Trainer Hubo Sobral (VFR Voxtrup II).

OSC - Ballsport Eversburg 4:1 (3:0)

"Wir waren in der ersten Halbzeit nicht präsent. Die zweite Halbzeit gehört klar uns, da war der Torwart vom OSC der beste Mann. Wenn ein Tor gefallen wäre, wäre es nochmal spannend geworden,“ sagte uns Trainer Yannik Kaiser (Ballsport Eversburg).

"Wir knüpfen nahtlos an das Spiel gegen den TV Wellingholzhausen an. Kommen sehr gut rein und lassen in der ersten Halbzeit nicht wirklich viel zu. Wir kamen aber selbst immer in die gefährliche Zone und gehen bis zur Pause mit 3:0 in Führung. Unerklärlicherweise überlassen wir mit Beginn der zweiten Halbzeit Ballsport den Platz und ziehen uns zu weit zurück. Wir haben zwar Chancen um das Ergebnis zu erhöhen, lassen aber die Coolnes vermissen und lassen beste Möglichkeiten liegen. Aufgrunddessen müssen wir uns in Halbzeit zwei bei unserem Keeper bedanken, dass es bis kurz vor Schluss ein "zu null“ war, da er immer wieder mit überragenden Aktionen dafür gesorgt hat, dass der Ball nicht über die Linie gegangen ist. Ich weiß nicht was passiert wäre, wenn Ballsport früher den Anschlusstreffer macht. Am Ende zählt aber das nackte Ergebnis und das spricht für uns,“ lautete das Statement von Coach Derek Cooper (OSC).

TUS Glane - SC Lüstringen 4:3 (3:2)

"Eine ärgerliche Niederlage, die vor allem durch mehrere individuelle Aussetzer zustande kommt. Wer wiederholt vier Gegentore kassiert, kann keinen Anspruch auf einen Sieg erheben. Am Ende war es ein wildes Spiel, das eher an Hockey als an Fußball erinnert hat. Glückwunsch an Glane, die sich den Sieg mit harter Arbeit errungen haben. Für uns geht es jetzt einfach darum, in unserem Aufbaujahr weiter konsequent zu arbeiten, auch wenn es nicht leichter wird,“ sagte uns Trainer Can Özalp (SC Lüstringen).

"Das Spiel war insgesamt ausgeglichen. Nach der Lüstringer Führung haben wir unsere Chancen konsequent genutzt und gehen mit 3:1 in Führung. In der zweiten Halbzeit haben wir größtenteils kollektiv gut verteidigt und das 4:3 über die Zeit gebracht,“ sagte uns Trainer Frank Rethmann (TUS Glane).