Kreisliga Osnabrück - Der 15. Spieltag im Überblick

Abstiegsplatz zurückgefallenen BSV Holzhausen reicht für den VFL Kloster Oesede - der noch eine Strafstoß vergab - nicht ganz, um auf den zweiten Tabellenplatz zu klettern. RW Sutthausen lies den SV Kosova keine Chance und gewann am Ende mit 6:1 auch in der Höhe verdient. Auf dem Kunstrasen auf der Sportanlage am Grünen Weg steuerte Maurice Pullwitt drei Tore zum 4:0-Erfolg des SV Hellern gegen Aufsteiger SV Viktoria Gesmold II bei und lässt der Mannschaft von Trainer Felix Zimmermann alles Chancen im Aufstiegsrennen.

Nur ein Rumpfprogramm von vier Spielen stand am Sonntag in der Kreisliga auf dem Programm. Der 6:0-Heimsieg gegen den nach fünf punktlosen Spielen auf einen

"Heute konnten wir endlich wieder 3 Punkte einfahren. Nachdem wir uns am Anfang schwer getan haben, gab uns die Führung immer mehr Sicherheit und am Ende hätten wir auch noch höher gewinnen müssen. Nächste Woche in Holzhausen wollen wir daran anknüpfen.

SF Schledehausen - TUS Glane 1:0 (1:0)

"Es war insgesamt ein ausgeglichenes, intensives Kreisligaspiel. Beide Teams hatten nur wenige klare Chancen. Schledehausen hat eine genutzt. Das hat heute zum Sieg gereicht,“ sagte uns Trainer Frank Rethmann (TUS Glane).

"Wir wollten nach zwei Niederlagen in Folge wieder in die Spur kommen und haben von Anfang an - vor allem gegen den Ball - engagiert gespielt. In einem recht chancenarmen Spiel gehen wir in der zweiten Halbzeit durch einen Elfmeter 2:0 in Führung. Dieser musste allerdings wiederholt werden, weil wohl Spieler beider Mannschaften vorzeitig in den 16er gelaufen sind. Den zweiten Versuch hält Glanes Torhüter. Mit dem 2:0 wäre die Messe wohl gelesen gewesen, somit war es bis zum Schluss spannend, aber der Sieg ist sicherlich nicht unverdient,“ lautet das Statement von Trainer Jens Tiemann-Gorny.

SV Hellern - SV Viktoria Gesmold II 4:0 (2:0)

"Wir sind früh in Führung gegangen, was uns natürlich sehr geholfen hat. Gesmold war heute aber keineswegs ungefährlich und konnte eigene Akzente im Spiel setzen. Unsere Defensive stand jedoch stabil, wir haben gut verteidigt und unsere Chancen effektiv genutzt. Jetzt gilt der volle Fokus dem Spiel am Freitagabend in Rothenfelde,“ meinte Trainer Felix Zimmermann (SV Hellern).

"Leider eine verdiente, aber mal wieder unnötige Niederlage. Hellern war einfach effektiv und wir nicht. Uns fehlte die Zielstrebigkeit in unseren Aktionen. Wir hatten mehr Ballbesitz, haben auch besser Fußball gespielt, aber davon können wir uns nichts kaufen, weil die klaren Aktionen gefehlt haben. Glückwunsch an Hellern,“ lautet das Fazit von Dennis Bolwin, dem Coach von Viktoria Gesmold II.

Maurice Pullwitt traff 3 x für den SV Hellern gegen V. Gesmold II – Foto: Fupa

VFL Kloster Oesede - BSV Holzhausen 6:0 (3:0)