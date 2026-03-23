Kreisliga Osnabrück - Alle Spiele - alle Stimmen

Fupa-Archiv-Foto – Foto: Malte Wöhrmann

In der Kreisliga Osnabrück - Staffel B - gewann der TUS Glane auf dem kleinen Schotterplatz am Klushügel gegen den SV Kosova souverän mit 3:0 Toren und behält Blickkontakt zum zweiten Tabellenplatz der zum Relegationsspiel berechtigt. Der SV Hellern sichert sich drei Punkte im Aufstiegsrennen bei SF Schledehausen und durch Tore von Bredemeyer kurz vor Pause und Bela Braun Mitte der zweiten Halbzeit. Im Kellerduell gewann die Spvg Niedermark mit dem 2:0 gegen Ballsport Eversburg und holt drei wichtige Punkte im Abstiegskampf. Der Osnabrücker SC unterlag dem Tabellenzweiten VFL Kloster Oesede nach einer turbulenten Schlußphase mit vier Toren und einem Feldververweis am Ende mit 1:3 Toren.

Wir mussten heute erneut stark ersatzgeschwächt antreten und hatten in der ersten Halbzeit nur elf Spieler zur Verfügung. Trotzdem haben wir das sehr diszipliniert gemacht, hätten mit etwas Glück selbst in Führung gehen können, kassieren aber kurz vor der Pause das 0:1. Am Ende geht der Sieg für Glane in Ordnung, auch wenn für uns mehr drin war – mit Leistung und Einstellung meiner Mannschaft bin ich absolut zufrieden,“ lautet das Statement von Trainer Florim Osmanaj (SV Kosova).

"Auf dem engen und holprigen Hartplatz war heute kein fussballerisches Highlight zu erwarten. Wir haben aufgrund des Spielverlaufs verdient mit 3:0 gewonnen. Aus dem Spiel heraus haben wir uns schwer getan. Alle drei Tote resultierten aus Standards,“ sagte uns Trainer Frank Rehtmann (TUS Glane).

SF Schledehausen - SV Hellern 0:2 (0:1)

„Es war sicherlich kein spielerisch ansprechendes oder schönes Spiel, doch das war auch nicht unser Anspruch für diese Partie. Unser klarer Fokus lag darauf, die langen Bälle des Gegners konsequent und sauber zu verteidigen und am Ende die drei Punkte mitzunehmen. Das ist uns gelungen – und genau das war unser Ziel,“ meinte Trainer Felix Zimmermann (SV Hellern).

"Glückwunsch an Felix und sein Team. Am Ende steht bei uns erneut die Null und wer keine Tore schießt kann bekanntlich auch nicht gewinnen. Leider kommen wir momentan nicht in so viele zwingende Aktionen, dass auch mal ein Ball über die Linie rollt. Es heißt weiter dran arbeiten,“ sagte uns Trainer Jens Tiemann-Gorny (SF Schledehausen).

Spvg Niedermark - Ballsport Eversburg 2:0

"Es war ein insgesamt ausgeglichenes und chancenarmes Spiel. Wir laufen leider nach drei Minuten einem Rückstand hinterher, das machte es für Niedermark natürlich leichter zu spielen als für uns,“ meinte Trainer Yannick Kaiser (Ballsport).

"Es war ein insgesamt ausgeglichenes und chancenarmes Spiel. Wir laufen leider nach drei Minuten einem Rückstand hinterher, das machte es für Niedermark natürlich leichter zu spielen als für uns,“ sagte uns Coach Yannick Kaiser (Ballsport).

Osnabrücker SC - VFL Kloster Oesede 1:3 (0:0)

(Besonderes Vorkommnis: 90. Min. gelb/rote Karte gg Lukas Cruys - VFL Kloster Oesede)