Kreisliga-Notizen: Ein Trainer geht, ein anderer rückt auf

Nur zwei Punkte aus neun Spielen: Den Neustart in der C16 hatten sie sich beim SV Filzen-Hamm anders vorgestellt. „Die Motivation ist aber nach wie vor intakt. Zuletzt haben die Jungs beim 2:4 gegen Wincheringen II ein tolles Spiel abgeliefert“, berichtet die Vorsitzende Marita Grundhöfer. Sechs Runden vor Schluss hatte sich der kleine Club aus den beiden Konzer Stadtteilen in der Vorsaison wegen Personalknappheit aus der B-Klasse zurückgezogen. Zahlreiche Neue kamen im Sommer, darunter auch Trainer Thomas Hellgrewe. Nicht mehr an Bord ist unterdessen Co-Trainer Ralf Zingerling. „Es hat nicht mehr gepasst“, sagt Grundhöfer, ohne dabei konkret werden zu wollen.

Die Rahmenbedingungen bezeichnet sie nach wie vor als „sehr schwierig“: Die Anlage in Hamm sei nach wie vor nicht nutzbar – vor allem wegen des Schimmels, der sich in den Kabinen breitgemacht habe. In Kommlingen fühlt sich der Club nach wie eingeengt, weil er unter anderem den Verkaufsraum nicht nutzen darf. Vorstöße bei der Verbandsgemeindeverwaltung und dem Fußballverband, um Lösungen zu finden, hätten weiterhin keinen Erfolg eingebracht, klagt Grundhöfer.

Als ob sie bei der SG Mehlental/Bleialf angesichts der tristen sportlichen Situation (fünf Punkte/vorletzter Tabellenplatz in der Kreisliga A8) nicht schon genug Probleme hätten, müssen sie jetzt auch noch einen Abgang auf der Trainerposition verkraften: Der erst Ende August als zweiter Coach verpflichtete Muzzafer Aydin hat schon wieder aufgehört – aus gesundheitlichen Gründen, wie Bleialfs Vorsitzender Peter Brandt auf FuPa-Anfrage erklärt. Während Pascal Krämer weiterhin als Spielertrainer agiert, soll er nun einmal die Woche und bei den Partien vom etatmäßigen Coach der zweiten Mannschaft, Volker Klares, unterstützt werden. „Wenn es zu Überschneidungen kommt, springt Volkers Stellvertreter, Achim Bender, in der Zweiten ein“, lässt Brandt durchblicken. Diese Regelung gelte zunächst bis zur Winterpause. Als Grund für das bislang schwache Abschneiden führt er vor allem mangelnde Fitness an: „Wir haben einige, die nach längeren Verletzungen noch beileibe nicht bei 100 Prozent sind. Das merkt man dann so etwa ab der 65. Minute.“

Kreispokal Eifel: Dieser Club schafft den Sprung ins Viertelfinale

Als nächstes Team hat die SG Herforst den Sprung ins A-/B-Pokal-Viertelfinale geschafft. Die in der Kreisliga A 9 angesiedelte Elf von Trainer Dieter Arens schlug am Mittwoch die SG Schneifel II (A8) mit 3:2. Tim Roth (23.), Lenny Krämer (50.) und Max Reuter (53.) schossen einen komfortablen Vorsprung heraus. Markus Diehl traf zwei Mal (54., 85.), Mehr wollte der Rheinlandliga-Reserve nicht mehr gelingen. Das letzte Achtelfinalspiel findet am kommenden Mittwoch ab 19.30 Uhr statt. Dann empfängt die SG Dist die SG Wallenborn.

Kreispokal Trier-Saarburg: In der Verlängerung wird’s deutlich

Das Viertelfinale im Kreispokal der C-Liga und Reserveklasse ist komplett: Im achten und letzten Spiel des Achtelfinals behauptete sich die SG Weintal-Oberemmel II am Mittwochabend mit 4:1 nach Verlängerung gegen den SV Fisch. In der regulären Spielzeit hatten Thomas Schmidt zum 0:1 (4.) und Lucas Huwer zum Ausgleich getroffen (10.). Später stellte dann Jonas Lellig mit seinem Doppelpack (99., 102.) die Weichen auf Sieg. Den Schlusspunkt vor 100 Zuschauern setzte Huwer mit seinem zweiten Tor (112.).

Ein Wittlicher arbeitet jetzt für den Fußballverband

Der Fußballverband Rheinland (FVR) hat zwei neue Mitarbeiter in seinen Reihen: Niklas Ehlen aus Wittlich-Neuerburg und Aaron Kaiser aus Neuhäusel im Westerwald absolvieren aktuell ihren zwölfmonatigen Bundesfreiwilligendienst in der Geschäftsstelle. Ehlen ist 19 Jahre alt, hat in diesem Jahr sein Abitur gemacht und ist Spieler des SV Lüxem. Den Verband hat er bereits durch ein Praktikum kennengelernt, wird nun aber tiefere Einblicke gewinnen: „Ich möchte Sportmanagement studieren, wollte davor aber Praxiserfahrungen sammeln.“

SG Altrich: So geht’s nach dem Trainerabgang weiter

Die nach zuletzt sieben Niederlagen in Folge in der Kreisliga A 9 zuletzt so ins Hintertreffen geratene SG Altrich/Wengerohr-Bombogen setzt nach dem Abgang von Trainer Michael Scholer (TV berichtete) auf eine interne Lösung: Mit Daniel Kläs übernimmt der bisherige Spielertrainer der zweiten Mannschaft die erste Garnitur. Der 35-Jährige bringt aus seiner Zeit beim SV Mehring und dem SV Föhren Erfahrung als Spieler in der Rheinland- und der Bezirksliga mit ein. Mitspielender Assistent bleibt Joshua Schmidt. Carsten Valerius, der zuvor bereits in der zweiten Mannschaft (C 21) engagiert war, soll dort künftig die Hauptverantwortung tragen.

In einer Sitzung mit beiden Seniorenmannschaften habe er am Dienstagabend deutlich gemacht, worum es jetzt gehe, sagt Altrichs Vorsitzender Werner Kappes: „Ich habe an die Kameradschaft appelliert und aufgezeigt, über wie viele Jahrzehnte hinweg unsere SG schon im Kreisfußball etabliert ist – auch dank des guten Rufs, den wir uns in der Zeit erworben haben.“ Im 36. Jahr seiner Tätigkeit als Vorsitzender liege ihm der Sportverein, beziehungsweise die SG, weiter „sehr am Herzen“, so Kappes.