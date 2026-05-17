Kreisliga (Nord-Mitte) -Showdown: Jeder Punkt zählt

Drei Spiele, jede Menge Druck und keine Mannschaft kann sich entspannt zurücklehnen. Während oben um die Tabellenführung gekämpft wird, geht es unten um wichtige Punkte im Abstiegskampf. Dazu kommen emotionale Abschiede und Teams, die zuletzt echte Ausrufezeichen gesetzt haben. Die Kreisliga Mitte/Nord liefert am Sonntag reichlich Stoff.

In der Kreisliga Mitte/Nord wird am Sonntag der 22. Spieltag nachgeholt. Dabei empfängt die DJK Eintracht Papenburg um 15 Uhr den FC Wesuwe auf dem Sportplatz Splitting links 197/198 in Papenburg.

Die Ausgangslage vor der Partie könnte dabei unterschiedlicher kaum sein. Während der FC Wesuwe als Tabellendritter anreist, steckt die DJK Eintracht Papenburg weiterhin mitten im Kampf gegen den Abstieg. Erst am Mittwoch musste sich die Mannschaft dem aktuellen Tabellenführer SV Flechum geschlagen geben. Nun wartet direkt das nächste Topteam der Liga auf die Gastgeber. Der FC Wesuwe geht dagegen mit viel Selbstvertrauen in das Nachholspiel. Zuletzt gelangen der Mannschaft Siege gegen Lathen und Spitzenreiter Flechum - Ergebnisse, die die starke Form der Gäste unterstreichen.

Trotz der schwierigen Aufgabe hofft die DJK Eintracht Papenburg im Heimspiel auf Unterstützung von der Seitenlinie und möchte dem Favoriten vor heimischer Kulisse Paroli bieten.

Der SV Erika/Altenberge und der TuS Aschendorf holen den 24. Spieltag nach. Anders als in vielen anderen Partien der Liga geht es dabei weder um den Aufstieg noch um den Abstieg. Der SV Erika/Altenberge spielt bislang eine stabile Saison und belegt mit 36 Punkten aus 23 Spielen den sechsten Tabellenplatz. Auch der TuS Aschendorf befindet sich im gesicherten Mittelfeld der Tabelle. Die Gäste stehen nach bereits 24 absolvierten Partien bei 28 Punkten und rangieren aktuell auf Platz zehn. Damit treffen zwei Mannschaften aufeinander, die ohne akuten Druck in das Nachholspiel gehen können, sich im Saisonendspurt aber dennoch mit einem Erfolgserlebnis belohnen wollen.