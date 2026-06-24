Kreisliga München wird zur Champions League: Die Hintergründe Neu in der Saison 2026/27 von Umberto Savignano · Heute, 08:36 Uhr · 0 Leser

tsv ottobrunn, blau, gegen fc finsingmatthias schmidt08.10.2017foto: bro – Foto: brouczek

In der kommenden Saison wird mit dem beliebten Modus der Fußball-Königsklasse gespielt.

Zwischen Champions League und Kreisliga gibt es im Fußballalltag gemeinhin nur wenige Berührungspunkte. Doch in der kommenden Saison können die Kicker der achthöchsten Spielebene, zumindest jene, die im Raum München aktiv sind, auf eine exklusive Gemeinsamkeit mit den Stars der europäischen Königsklasse verweisen: Die Runde 2026/27 wird nämlich im gleichen Format absolviert, das seit 2024 für die Champions League gilt. Aus den bisherigen drei Staffeln wird eine große Liga mit 40 Mannschaften gebildet wird. An insgesamt 24 Spieltagen bestreitet jedes Team zwölf Heim- und zwölf Auswärtspartien gegen unterschiedliche Kontrahenten. Das althergebrachte System mit Hin- und Rückspielen gegen dieselben Gegner entfällt.

Am Ende wird eine Gesamttabelle mit allen 40 Mannschaften erstellt. Die ersten drei Teams steigen direkt in die Bezirksliga auf, die Mannschaften auf den Plätzen vier bis sieben spielen in der Aufstiegsrelegation. Rang acht bis 21 in der Endabrechnung bedeutet den direkten Kreisligaverbleib. Die Teams auf den Plätzen 22 bis 31 müssen in die Relegation um den Klassenerhalt, die neun letztplatzierten Mannschaften steigen direkt in die Kreisklasse ab. Eine große Liga mit 40 Mannschaften Dieser Modus gilt nur für die kommende Spielzeit, in der Saison 2027/28 soll es zwei Kreisliga-Staffeln mit insgesamt 30 Mannschaften geben. Diese Reduzierung auf zwei Gruppen sei das grundlegende Ziel, das hinter dem „Champions-League-Modus“ steckt, erklärt Matthias Schmidt: „Das ist seit Jahren ein Thema. Der Kreis München ist der einzige mit drei Kreisligen. Da gab es aus den anderen Kreisen Beschwerden, dass drei Mannschaften direkt in die Bezirksliga aufsteigen. Das wurde damit begründet, dass es in München so viele Mannschaften gibt, laut Verband ist das aber nicht so“, führt der Sportdirektor des TSV Ottobrunn aus. Dieser Verein ist als einziger aus dem südlichen Münchner Landkreis von der Regelung betroffen. Und am Haidgraben begrüßt man das Format, das auf Basis einer Umfrage bei den Klubs eingeführt wurde, durchaus. „Es gab zwei Modelle zur Abstimmung. Das andere hätte bedeutet, dass über drei Jahre jedes Jahr vier, fünf Teams hätten absteigen müssen“, so Schmidt. „Bei uns im Verein gab es eine große Resonanz, weil das mal was anderes ist.“

Fußball, Männer: Champions League, Paris Saint-Germain (PSG) - FC Arsenal, Finale, Puskás Aréna, Trainer Luis Enrique (M, Paris Saint-Germain) jubelt nach dem Sieg im Elfmeterschießen mit der Champions League Trophäe, während seine Spieler feiern. (zu dpa: „Presse nach erneutem PSG-Triumph: Statue für Luis Enrique“) – Foto: Tom Weller/dpa