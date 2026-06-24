Kreisliga München spielt 2026/27 im Champions-League-Modus

Fußball, Männer: Champions League, Paris Saint-Germain (PSG) - FC Arsenal, Finale, Puskás Aréna, Trainer Luis Enrique (M, Paris Saint-Germain) jubelt nach dem Sieg im Elfmeterschießen mit der Champions League Trophäe, während seine Spieler feiern. (zu dpa: „Presse nach erneutem PSG-Triumph: Statue für Luis Enrique“) – Foto: Tom Weller/dpa

Aus drei Staffeln wird eine Liga mit 40 Mannschaften. Jedes Team bestreitet 24 Spiele gegen immer unterschiedliche Gegner.

Zwischen Champions League und Kreisliga gibt es gemeinhin kaum Berührungspunkte. Doch in der kommenden Saison können die Kicker der achthöchsten Spielebene zumindest im Raum München auf eine exklusive Gemeinsamkeit mit den Stars der europäischen Königsklasse verweisen: Die Runde 2026/27 wird nämlich im gleichen Format absolviert, das seit 2024 auch für die Champions League gilt.

Aus bisher drei Staffeln wird eine große Liga mit 40 Mannschaften gebildet. An 24 Spieltagen bestreitet jedes Team zwölf Heim- und zwölf Auswärtspartien gegen unterschiedliche Kontrahenten. Das althergebrachte System mit Hin- und Rückspielen gegen dieselben Gegner entfällt.

Am Ende wird eine Gesamttabelle mit allen 40 Clubs erstellt. Die ersten drei Teams gehen direkt hoch in die Bezirksliga, die Plätze vier bis sieben spielen in der Aufstiegsrelegation. Rang acht bis 21 bedeutet den Verbleib in der Kreisliga, während die Mannschaften dahinter zittern müssen. So geht es von Platz 22 bis 31 in die Relegation um den Klassenerhalt, während die neun hintersten Teams direkt in die Kreisklasse absteigen.

Dieser Modus gilt nur für die kommende Spielzeit, in der Saison 2027/28 soll es dann zwei Kreisliga-Staffeln mit 30 Mannschaften geben. Diese Reduzierung auf zwei Gruppen sei das grundlegende Ziel, das hinter dem Champions-League-Modus stecke, erklärt Matthias Schmidt, Sportdirektor beim TSV Ottobrunn. „Das ist seit Jahren ein Thema. Der Kreis München ist der einzige mit drei Kreisligen. Da gab es aus den anderen Kreisen Beschwerden, dass drei Mannschaften direkt in die Bezirksliga aufsteigen. Das wurde damit begründet, dass es in München so viele Mannschaften gibt, laut Verband ist das aber nicht so.“

Beim TSV Ottobrunn begrüße man jedenfalls das Format, das auf Basis einer Umfrage bei den Clubs eingeführt wurde, sagt Schmidt. „Es gab zwei Modelle zur Abstimmung. Das andere hätte bedeutet, dass über drei Jahre jedes Jahr vier, fünf Teams hätten absteigen müssen. Bei uns im Verein gab es eine große Resonanz, weil das mal was anderes ist.“

Ganz ähnlich klingt das bei Philipp Walter, Teammanager des SC Grüne Heide Ismaning, der ebenfalls für den Champions-League-Modus gestimmt hat. „Natürlich ist es blöd, dass es künftig nur noch zwei statt drei Kreisligen gibt. Aber durch die Reform gibt es jetzt nur eine einzige Saison, in der die Sache gesäubert wird, und danach geht es wieder zum normalen Modus zurück.“

Überdies freut sich Philipp Walter darauf, „auch mal gegen andere Mannschaften zu spielen“ – ein Punkt, den Markus De Prato ebenfalls hervorhebt. „Es ist doch schön, sich mal mit neuen Gegnern zu messen“, sagt der Trainer des TSV Grasbrunn. Und mit Blick auf die Umstellung in der Königsklasse 2024 ergänzt De Prato: „Bei der Champions League waren am Anfang auch alle skeptisch, aber jetzt findet’s jeder cool.“