Der Winkel war zu spitz: Im Fallen donnerte der Eichenrieder Kapitän Bernhard Heilmeier (r.) den Ball an den Außenpfosten. Lengdorfs Torwart Johannes Preis musste nicht mehr eingreifen. – Foto: Hermann Weingartner

Kreisliga: Moosinning 2 bleibt Spitzenreiter, Eichenried bleibt in der Gefahrenzone SVW in Kranzberg ohne Chance

SV Kranzberg 2 SV Wörth 0

Auch im Kellerduell war für Wörth nichts zu holen, wenngleich die Becker-Elf die Partie zumindest phasenweise offen gestalten konnte. „Am Ende haben wir schon verdient gewonnen“, resümierte Kranzbergs Coach Anton Kopp. Im ersten Durchgang war es eine Partie auf ein Tor – auf das der Wörther. Aber erst nach dem Wechsel belohnten sich die Gastgeber. Bastian Walter hatte an den langen Pfosten geflankt, wo Thomas Ostermaier stand und einköpfte (48.). Nach Foul an Daniel Mömkes gab es Elfmeter, den Michael Kopp verwandelte (57.). In der Schlussphase verloren die Hausherren dann etwas die Ordnung, und Wörth drückte auf den Anschluss. Weil jedoch dicke Chancen fehlten, blieb es beim 2:0. FC Lengdorf 2 SV Eichenried 0

Ein wichtiger Dreier im Kampf um den Klassenerhalt gelang dem FC Lengdorf, während Eichenried weiter in der Gefahrenzone bleibt. „Über die 90 Minuten gesehen haben wir verdient gewonnen, wir hatten die besseren Chancen und mehr vom Spiel“, resümierte FC-Sprecher Dietmar Fischer. Dennoch: Die dickste Chance gehörte den Gästen, doch Korbinian Lommer traf aus spitzem Winkel nicht ins leere Tor. Die Führung gelang dann aber Lengdorf. Nach einer Flanke von Bernhard Heilmeier lauerte Florian Thieme am langen Pfosten und verwertete sicher (31.). Und Lengdorf legte nach: Nach Flanke von Simon Nußrainer köpfte Maxi Mayer den Ball einem Eichenrieder auf den Rücken, bekam das Leder zurück und traf im Nachsetzen zum 2:0 (45.+1). Im zweiten Durchgang zeigte Eichenried zwar den Willen, am Ende fehlte aber die Durchschlagskraft. „Wenn du hinten drin stehst, verlierst du solche Spiele eben“, kommentierte Echenrieds Trainer Stefan Huber. TSV Allershausen 1 TSV Wartenberg 1

Zufrieden mit dem einen Zähler waren die Wartenberger. „In diesem offenen Spiel hätte es in alle Richtungen gehen können“, bilanzierte TSV-Sprecher Werner Grandinger. „Somit war’s ein gerechtes Remis.“ Allershausen wähnte sich auf der Siegerstraße, denn Janis Kratzl traf zum 1:0 (29.). Doch dann verpasste Alexander Holzmaier mehrmals das 2:0, und das rächte sich. Nach knapp einer Stunde glich Wartenberg aus. Nach einem Foul an Tim Schmolmann im Strafraum gab es Elfmeter, den Jakob Taffertshofer verwandelte. Brenzlig wurde es für den TSV, als Christian Angermaier eine Zeitstrafe kassierte (78.) und Maxi Härtl die Rote Karte (84.) sah. Doch Allershausen kam auch mit zwei Mann mehr nicht zu einer nennenswerten Torchance. FC Eitting 2 BSG Taufkirchen 1

Durchaus ein bisschen aufatmen konnten die Eittinger Kicker. Es läuft nicht wie geplant, und im direkten Duell mit der BSG „hätten wir auch noch tiefer reinrutschen können“, gab Sprecher Wolfgang Ettl zu. Am Ende „haben wir einen doch glücklichen Sieg geholt“. Die Führung jedoch war Taufkirchen gelungen. Nach einer weiten Diagonalflanke von halbrechts standen zwei BSG-Spieler frei, und Spielertrainer Thomas Bachmaier machte das 1:0 (46.). Doch Eitting schüttelte sich und drehte die Partie, jedoch auch unter gütiger BSG-Mithilfe. Zunächst hatten die Gäste eine Eittinger Flanke so unglücklich abgefälscht, dass das Leder bei Lucas Bruckbeck landete, der aus kurzer Distanz vollstreckte (67.). Dann folgte, was Gäste-Trainer Bachmeier erzürnte: „Das war krass, das hab ich in fünf Jahren Trainer nicht erlebt.“ Der Zorn richtete sich gegen Schiedsrichter Christopher Tantum, der zunächst nach einer Notbremse an Bachmaier keine Rote Karte zeigte, dafür auf der anderen Seite einen umstrittenen Handelfmeter für Eitting gab, den Christoph Härtl zum 2:1 verwandelte (69.). Bachmaier reklamierte heftig und kassierte eine Zeitstrafe. In der Schlussphase ereignete sich nichts mehr. FC Moosinning 2 0 FC Ampertal Unterbruck 3