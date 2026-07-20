Kreisliga Mönchengladbach-Viersen: Die Spielpläne sind da

Mit Spannung haben die Fußballfans im Kreis Mönchengladbach-Viersen auf die Spielpläne, und sind sie da! Und das Eröffnungsspiel der Kreisliga A, mit dem seit einigen Jahren traditionell die Saison im Amateurbereich eröffnet wird, hat es gleich in sich. Denn es gibt einen Vergleich, der so viele Jahre lang in der Liga undenkbar erschien. Am Freitag, 14. August, hat der B-Liga-Aufsteiger SC Viersen-Rahser den Bezirksliga-Absteiger 1. FC Viersen zu Gast. Ein Duell, das die Region elektrisieren und viele Zuschauer anziehen wird. Und andere Spiele werden zu diesem Datum ja im Kreis nicht angesetzt, das trägt sicher zusätzlich zu einer vollen Hütte bei.
Der 1. FC Mönchengladbach startet am Sonntag dann mit einem Heimspiel gegen den ASV Süchteln II in die Saison, sicher auch gleich eine echte Herausforderung. Türkiyemspor tritt gegen den SC Rheindahlen an, die Sportfreunde Neersbroich gegen die DJK Hehn. Ein Derby gibt es zudem gleich zwischen dem Polizei SV und dem SV Lürrip.
1. Spieltag
Fr., 14.08.26 19:00 Uhr SC Viersen-Rahser - 1. FC Viersen
So., 16.08.26 15:00 Uhr 1. FC Mönchengladbach - ASV Einigkeit Süchteln II
So., 16.08.26 15:00 Uhr SV 1909 Otzenrath - VfB Korschenbroich
So., 16.08.26 15:00 Uhr Sportfreunde Neersbroich - DJK Hehn
So., 16.08.26 15:00 Uhr Victoria Mennrath II - Sportfreunde Neuwerk II
So., 16.08.26 15:00 Uhr Türkiyemspor Mönchengladbach - SC Rheindahlen
So., 16.08.26 15:15 Uhr SV Schelsen - SpVg Odenkirchen II
So., 16.08.26 15:30 Uhr Polizei SV Mönchengladbach - SV Lürrip
Auch die Spielpläne der Kreisliga B sind inzwischen vorhanden. Hier treffen in Gruppe 1 zum Auftakt etwa der SC Broich-Peel und der SC Rheindahlen II aufeinander - ein immer wieder heißes Duell zwischen den Nachbarn.
1. Spieltag
Do., 13.08.26 20:00 Uhr TuS Liedberg - ASV Einigkeit Süchteln III
So., 16.08.26 13:00 Uhr SC Hardt - DJK/VfL Giesenkirchen II
So., 16.08.26 15:00 Uhr Rot-Weiß Venn - Red Stars Mönchengladbach II
So., 16.08.26 15:00 Uhr BV Grün-Weiß Holt - Teutonia Kleinenbroich
So., 16.08.26 15:00 Uhr SV Lürrip III - Sportfreunde Neersbroich II
So., 16.08.26 15:00 Uhr SC Broich-Peel - SC Rheindahlen II
So., 16.08.26 15:15 Uhr BW Concordia Viersen - Fortuna Mönchengladbach
So., 16.08.26 15:15 Uhr KFC Welate Roj Mönchengladbach - BW Meer
2. Spieltag
Fr., 21.08.26 20:00 Uhr Sportfreunde Neersbroich II - BW Concordia Viersen
So., 23.08.26 11:00 Uhr ASV Einigkeit Süchteln III - BV Grün-Weiß Holt
So., 23.08.26 13:00 Uhr SC Rheindahlen II - Rot-Weiß Venn
So., 23.08.26 13:00 Uhr Red Stars Mönchengladbach II - KFC Welate Roj Mönchengladbach
So., 23.08.26 13:15 Uhr DJK/VfL Giesenkirchen II - SV Lürrip III
So., 23.08.26 15:00 Uhr BW Meer - SC Hardt
So., 23.08.26 15:30 Uhr Fortuna Mönchengladbach - TuS Liedberg
So., 23.08.26 15:30 Uhr Teutonia Kleinenbroich - SC Broich-Peel
3. Spieltag
So., 30.08.26 12:30 Uhr SV Lürrip III - BW Meer
So., 30.08.26 13:00 Uhr BV Grün-Weiß Holt - Fortuna Mönchengladbach
So., 30.08.26 13:00 Uhr SC Hardt - Red Stars Mönchengladbach II
So., 30.08.26 13:00 Uhr SC Rheindahlen II - Teutonia Kleinenbroich
So., 30.08.26 15:00 Uhr Rot-Weiß Venn - KFC Welate Roj Mönchengladbach
So., 30.08.26 15:00 Uhr TuS Liedberg - Sportfreunde Neersbroich II
So., 30.08.26 15:00 Uhr SC Broich-Peel - ASV Einigkeit Süchteln III
So., 30.08.26 15:15 Uhr BW Concordia Viersen - DJK/VfL Giesenkirchen II
In Gruppe 2 der Kreisliga B tritt etwa Aufsteiger Germania Geistenbeck am ersten Spieltag beim SV Lürrip II an, während Eintracht Gladbach als Neuling den SV Rot-Weiß Hockstein empfängt. Ein Derby gibt es zwischen dem Rheydter SV II und dem SV 08 Rheydt.
1. Spieltag
Sa., 15.08.26 16:45 Uhr TuS Wickrath II - DJK/VfL Giesenkirchen
So., 16.08.26 12:30 Uhr Sportfreunde Neersbroich III - VfB Hochneukirch
So., 16.08.26 12:30 Uhr SV Lürrip II - Germania Geistenbeck
So., 16.08.26 13:00 Uhr Eintracht Gladbach - SV Rot-Weiß Hockstein
So., 16.08.26 13:30 Uhr SC Viktoria 04 Rheydt - Red Stars Mönchengladbach
So., 16.08.26 13:30 Uhr Rheydter SV II - SV 08 Rheydt
So., 16.08.26 15:00 Uhr SpVg Odenkirchen III - SC Hardt II
So., 16.08.26 15:00 Uhr FC Blau-Weiß Wickrathhahn - MSV Mönchengladbach
2. Spieltag
Fr., 21.08.26 20:00 Uhr VfB Hochneukirch - Eintracht Gladbach
So., 23.08.26 13:00 Uhr SC Hardt II - Rheydter SV II
So., 23.08.26 14:00 Uhr MSV Mönchengladbach - TuS Wickrath II
So., 23.08.26 14:00 Uhr Germania Geistenbeck - Sportfreunde Neersbroich III
So., 23.08.26 15:00 Uhr SV Rot-Weiß Hockstein - SpVg Odenkirchen III
So., 23.08.26 15:15 Uhr SV 08 Rheydt - SC Viktoria 04 Rheydt
So., 23.08.26 15:15 Uhr Red Stars Mönchengladbach - FC Blau-Weiß Wickrathhahn
So., 23.08.26 15:30 Uhr DJK/VfL Giesenkirchen - SV Lürrip II
3. Spieltag
Fr., 28.08.26 20:00 Uhr SpVg Odenkirchen III - VfB Hochneukirch
Sa., 29.08.26 16:45 Uhr TuS Wickrath II - Red Stars Mönchengladbach
So., 30.08.26 13:00 Uhr Eintracht Gladbach - Germania Geistenbeck
So., 30.08.26 13:00 Uhr Sportfreunde Neersbroich III - DJK/VfL Giesenkirchen
So., 30.08.26 13:30 Uhr SC Viktoria 04 Rheydt - FC Blau-Weiß Wickrathhahn
So., 30.08.26 13:30 Uhr Rheydter SV II - SV Rot-Weiß Hockstein
So., 30.08.26 15:00 Uhr SV Lürrip II - MSV Mönchengladbach
So., 30.08.26 15:15 Uhr SV 08 Rheydt - SC Hardt II
Die Spielpläne der Kreisligen C werden gerade eingepflegt und folgen hier in Kürze.