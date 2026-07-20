Kreisliga Mönchengladbach-Viersen: Die Spielpläne sind da Hier könnt ihr sehen, wie die Saison 2026/27 in den Mönchengladbacher Kreisligen startet. von Sascha Köppen · Heute, 14:15 Uhr · 0 Leser

Der 1. FC Viersen eröffnet die Saison in der Kreisliga A. – Foto: Martin Häming

Mit Spannung haben die Fußballfans im Kreis Mönchengladbach-Viersen auf die Spielpläne, und sind sie da! Und das Eröffnungsspiel der Kreisliga A, mit dem seit einigen Jahren traditionell die Saison im Amateurbereich eröffnet wird, hat es gleich in sich. Denn es gibt einen Vergleich, der so viele Jahre lang in der Liga undenkbar erschien. Am Freitag, 14. August, hat der B-Liga-Aufsteiger SC Viersen-Rahser den Bezirksliga-Absteiger 1. FC Viersen zu Gast. Ein Duell, das die Region elektrisieren und viele Zuschauer anziehen wird. Und andere Spiele werden zu diesem Datum ja im Kreis nicht angesetzt, das trägt sicher zusätzlich zu einer vollen Hütte bei.

Der 1. FC Mönchengladbach startet am Sonntag dann mit einem Heimspiel gegen den ASV Süchteln II in die Saison, sicher auch gleich eine echte Herausforderung. Türkiyemspor tritt gegen den SC Rheindahlen an, die Sportfreunde Neersbroich gegen die DJK Hehn. Ein Derby gibt es zudem gleich zwischen dem Polizei SV und dem SV Lürrip. Das sind die ersten drei Spieltage der Kreisliga A: 1. Spieltag

Fr., 14.08.26 19:00 Uhr SC Viersen-Rahser - 1. FC Viersen

So., 16.08.26 15:00 Uhr 1. FC Mönchengladbach - ASV Einigkeit Süchteln II

So., 16.08.26 15:00 Uhr SV 1909 Otzenrath - VfB Korschenbroich

So., 16.08.26 15:00 Uhr Sportfreunde Neersbroich - DJK Hehn

So., 16.08.26 15:00 Uhr Victoria Mennrath II - Sportfreunde Neuwerk II

So., 16.08.26 15:00 Uhr Türkiyemspor Mönchengladbach - SC Rheindahlen

So., 16.08.26 15:15 Uhr SV Schelsen - SpVg Odenkirchen II

So., 16.08.26 15:30 Uhr Polizei SV Mönchengladbach - SV Lürrip





2. Spieltag

Fr., 21.08.26 20:00 Uhr DJK Hehn - Polizei SV Mönchengladbach

Fr., 21.08.26 20:00 Uhr SC Rheindahlen - 1. FC Mönchengladbach

Sa., 22.08.26 19:00 Uhr SpVg Odenkirchen II - Victoria Mennrath II

So., 23.08.26 12:30 Uhr Sportfreunde Neuwerk II - Sportfreunde Neersbroich

So., 23.08.26 13:00 Uhr ASV Einigkeit Süchteln II - SC Viersen-Rahser

So., 23.08.26 15:00 Uhr SV Lürrip - SV 1909 Otzenrath

So., 23.08.26 15:00 Uhr VfB Korschenbroich - Türkiyemspor Mönchengladbach

So., 23.08.26 15:30 Uhr 1. FC Viersen - SV Schelsen



3. Spieltag

Fr., 28.08.26 20:00 Uhr SC Rheindahlen - VfB Korschenbroich

Sa., 29.08.26 19:00 Uhr 1. FC Mönchengladbach - SC Viersen-Rahser

So., 30.08.26 15:00 Uhr SV 1909 Otzenrath - DJK Hehn

So., 30.08.26 15:00 Uhr Sportfreunde Neersbroich - SpVg Odenkirchen II

So., 30.08.26 15:00 Uhr Victoria Mennrath II - 1. FC Viersen

So., 30.08.26 15:00 Uhr Türkiyemspor Mönchengladbach - SV Lürrip

So., 30.08.26 15:15 Uhr SV Schelsen - ASV Einigkeit Süchteln II

So., 30.08.26 15:30 Uhr Polizei SV Mönchengladbach - Sportfreunde Neuwerk II