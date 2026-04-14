Kreisliga Mitte-Nord schreibt ihre Titel-Trilogie

Damit bleibt es oben spannend: Schon am 15.04. kann Wesuwe in Lorup zurückschlagen oder das Titelrennen wird plötzlich noch voller und unübersichtlicher.

Lathen erledigt seine Aufgabe souverän und übernimmt nach dem 3:0 gegen Bockholte wieder die Tabellenführung. Flechum bleibt dran, gewinnt in Esterwegen mit 2:0 und springt zurück auf Rang zwei, auch wenn es lange zäh war. Wesuwe hingegen lässt in Stavern zu viele Chancen liegen, verliert 1:3 und fällt auf Platz drei zurück.

Effizienz schlägt Chancenwucher

Früher Wirkungstreffer durch Schulte-Himmelpforten (4.), später das fast schon absurde 2:0: Hanke trifft in der 40. Minute - Staverner Schuss Nummer zwei, Tor Nummer zwei. Währenddessen scheitert Wesuwe immer wieder am überragenden Torwart oder an sich selbst. Freistoß-Hoffnung, schneller Dämpfer

Schnieders brachte Wesuwe per direktem Freistoß zurück ins Spiel (86.), doch die Hoffnung hielt nicht lange. In der Nachspielzeit stellte Hanke per Abstauber auf 3:1 (90.+1) und beendete jede Diskussion. Der Liveticker von Dennis Koop hielt das Chancenfestival und die eiskalte Staverner Effizienz fest. Wesuwe fällt damit auf Tabellenplatz drei zurück, hat aber bereits am 15.04. in Lorup die Chance, sich die Tabellenführung zurückzuholen. Sollte Lorup gewinnen, würde aus dem bisherigen Dreikampf wieder ein Vierkampf um die Meisterschaft werden.

Zähe erste Hälfte Viel Stückwerk, wenig Tempo - zur Pause stand ein leistungsgerechtes 0:0, auch wenn Flechum leichte Vorteile hatte. Die beste Szene: ein Kopfball an den Pfosten für die Gäste. Kurios und eiskalt Nach der Pause wurde es wilder. Uphaus traf in der 58. Minute nach einem indirekten Freistoß zum 0:1, eine Szene, die für reichlich Diskussionen sorgte. Esterwegen war danach näher am Ausgleich, doch in der Nachspielzeit machte Hatting per Treffer ins leere Tor alles klar (90.+7). Der Liveticker von Jonas Kröger hielt alle Wendungen fest. Flechum ist damit wieder Zweiter, knapp hinter Lathen, hauchdünn vor Wesuwe.