Kreisliga Mitte-Nord schreibt ihre Titel-Trilogie

Lathen erledigt seine Aufgabe souverän und übernimmt nach dem 3:0 gegen Bockholte wieder die Tabellenführung. Flechum bleibt dran, gewinnt in Esterwegen mit 2:0 und springt zurück auf Rang zwei, auch wenn es lange zäh war. Wesuwe hingegen lässt in Stavern zu viele Chancen liegen, verliert 1:3 und fällt auf Platz drei zurück.
Damit bleibt es oben spannend: Schon am 15.04. kann Wesuwe in Lorup zurückschlagen oder das Titelrennen wird plötzlich noch voller und unübersichtlicher.
Effizienz schlägt Chancenwucher
Früher Wirkungstreffer durch Schulte-Himmelpforten (4.), später das fast schon absurde 2:0: Hanke trifft in der 40. Minute - Staverner Schuss Nummer zwei, Tor Nummer zwei. Währenddessen scheitert Wesuwe immer wieder am überragenden Torwart oder an sich selbst.
Freistoß-Hoffnung, schneller Dämpfer
Schnieders brachte Wesuwe per direktem Freistoß zurück ins Spiel (86.), doch die Hoffnung hielt nicht lange. In der Nachspielzeit stellte Hanke per Abstauber auf 3:1 (90.+1) und beendete jede Diskussion.
Der Liveticker von Dennis Koop hielt das Chancenfestival und die eiskalte Staverner Effizienz fest. Wesuwe fällt damit auf Tabellenplatz drei zurück, hat aber bereits am 15.04. in Lorup die Chance, sich die Tabellenführung zurückzuholen. Sollte Lorup gewinnen, würde aus dem bisherigen Dreikampf wieder ein Vierkampf um die Meisterschaft werden.
Zähe erste Hälfte
Viel Stückwerk, wenig Tempo - zur Pause stand ein leistungsgerechtes 0:0, auch wenn Flechum leichte Vorteile hatte. Die beste Szene: ein Kopfball an den Pfosten für die Gäste.
Kurios und eiskalt
Nach der Pause wurde es wilder. Uphaus traf in der 58. Minute nach einem indirekten Freistoß zum 0:1, eine Szene, die für reichlich Diskussionen sorgte. Esterwegen war danach näher am Ausgleich, doch in der Nachspielzeit machte Hatting per Treffer ins leere Tor alles klar (90.+7).
Der Liveticker von Jonas Kröger hielt alle Wendungen fest. Flechum ist damit wieder Zweiter, knapp hinter Lathen, hauchdünn vor Wesuwe.
Früher Druck, verdiente Führung
Es ging direkt gut los für Raspo Lathen. Schon in den Anfangsminuten tauchten sie mehrfach gefährlich vor dem Tor auf, während Bockholte zwar ebenfalls zu Chancen kam, diese aber liegen ließ. In der 23. Minute machte Tobias Funke dann ernst und traf zur verdienten Führung, vorbereitet von Dominic Dickmann. Ein Treffer, der sich angekündigt hatte.
Dickmann legt nach, Kröger staubt ab
Nach der Pause blieb Lathen am Drücker. In der 66. Minute war es erneut Dickmann, diesmal als Vollstrecker: Distanzschuss, rechts rein - 2:0. Drei Minuten später dann die Vorentscheidung: Dickmann mit Übersicht, Kröger mit dem siebten Saisontor als Abstauber zum 3:0. Bockholte hatte zwar einzelne Möglichkeiten, doch die Effizienz lag klar auf Seiten der Gastgeber.
Liveticker mit Hindernissen
Ab der zweiten Hälfte wurde es dann technisch holprig: Aufgrund von Problemen mit dem Handy gab es keine Video-Clips mehr. Der Liveticker lief trotzdem weiter – zuverlässig begleitet von Robin Peters, der die Partie bis zum Schlusspfiff dokumentierte.
Am Ende steht ein souveräner 3:0-Erfolg für Raspo Lathen, der nicht nur die Chancenverteilung widerspiegelt, sondern auch die Tabelle: Lathen übernimmt vorläufig wieder die Tabellenführung in der Kreisliga Mitte-Nord.