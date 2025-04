Kreisliga-Meisterschaftsdreikampf wird zum Zweikampf

Es war leider nicht das glanzvolle Spitzenspiel zwischen dem Tabellenführer Sportbund DJK Rosenheim und dem Tabellendritten SV Reichertsheim, welches man sich erhofft hatte. Die Partie lebte von der Spannung. Ein einziges Tor entschied zu Gunsten des Spitzenreiters.

Die Teams tasteten sich in den Anfangsminuten vorsichtig ab. Die erste Torgelegenheit hatte der Gast durch Alex Baumgartner in der 13. Minute. Sein Schuss strich knapp am Tordreieck vorbei. Der SV Reichertsheim kam besser ins Spiel. Thomas Ofenmacher musste per Grätsche in höchster Not vor einem einschussbereiten Gästestürmer klären.

Erst nach 25 Minuten konnte sich der Sportbund mit einer längeren Ballbesitzphase freispielen. Torjäger Fikret Jahic (26.) hatte den ersten nennenswerten Abschluss für den Gastgeber. Torwart Luca Fischer war auf dem Posten und klärte mit einer Hand zur Ecke. Die Partie verflachte wieder und fand vornehmlich zwischen den Strafräumen statt.

Gefühlt aus dem Nichts fiel der Treffer des Tages. Carlos Kurzer zog aus vollem Lauf ab. Seine Bogenlampe flog über Torwart Fischer hinweg ins lange Ecke zur viel umjubelten 1:0 (35.) Führung der Grün-Weißen.

Das Tor brachte neues Leben ins Spiel. Der Gast war nun gezwungen mehr zu riskieren. Mehr als ein harmloser Torschuss sprang vor dem Pausenpfiff jedoch nicht heraus.

Das Spiel nahm in der zweiten Hälfte Fahrt auf. Die Aktionen beider Teams wurden zielstrebiger. Herausgespielte Torchancen sollten aber im zweiten Durchgang Mangelware bleiben.

Spannung kam nach 63 Minuten auf. Spielmacher Omer Jahic erhielt eine zehnminütige Zeitstrafe. Das Team von Trainer Patrick Zimpfer überstand die Unterzahl ohne brenzlige Situationen im eigenen Strafraum. Für den Gast standen lediglich zwei harmlose Distanzschüsse zu Buche.

In der Schlussphase verschanzte sich der Sportbund in der eigenen Hälfte. Entlastungsangriffe verpufften schnell und man musste sich zu oft mit kleineren Fouls behelfen.

Zwei Mal musste Torwart Johannes Deckert noch sein ganzes Können zeigen. In der 78. Minute tauchte er nach rechts ab und drehte einen verdeckten Schuss mit den Fingerspitzen um den Pfosten. In der Nachspielzeit, der Sportbund war durch eine zehn Minuten Strafe für Thomas Ofenmacher (88.) nochmals in Unterzahl, fischte Deckert einen Freistoß aus gefährlicher Position in gleicher Manier aus dem bedrohten Eck und hielt den zehnten Heimsieg seines Teams fest. Gleichzeitig war es das elfte von einundzwanzig Saisonspielen, welches der Sportbund zu null gewann.