Kreisliga-Meister VfB Franken fixiert zwei Transfers für Bezirksliga „Wir freuen uns, dass du ab sofort unsere Farben trägst" von red · Heute, 09:50 Uhr · 0 Leser

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Kader-Update beim Kreisliga-Meister: Der VfB Franken Schillingsfürst rüstet sich für die kommende Bezirksliga-Saison und präsentiert zwei Neuzugänge.

86 Tore, nur 27 Gegentore und damit absolute Bestwerte in der Kreisliga 1 Nürnberg/Frankenhöhe in der Saison 2025/26: Die logische Folge dieser dominanten Spielzeit war die frühzeitige Meisterschaft für den VfB Franken Schillingsfürst. Verstärkung für die Außenbahn: Justus Payer wechselt zum VfB Jetzt bastelt der Verein fleißig am Kader für das Abenteuer Bezirksliga und hat zwei Transfers festgezurrt: Justus Payer kommt zum VfB. Der 23-jährige Offensivakteur fühlt sich vor allem auf dem rechten Flügel zu Hause.

Payer wurde in der Jugend beim FC Erzberg-Wörnitz sowie der TuS Feuchtwangen ausgebildet. Im Herrenbereich lief er zuletzt für den FC Erzberg-Wörnitz auf. Jetzt folgt der Schritt zum VfB. „Wir freuen uns, dass du ab sofort unsere Farben trägst, und wünschen dir eine erfolgreiche, verletzungsfreie Zeit beim VfB“, hieß der Verein den Flügelstürmer auf den vereinseigenen Kanälen herzlich willkommen. Simon Siegert verstärkt VfB Franken Schillingsfürst Payer ist jedoch nicht das einzige neue Gesicht beim VfB. Bereits zuvor machten die Grün-Weißen den ersten Transfers des Sommers offiziell und präsentierten Simon Siegert als ersten Neuzugang für die neue Spielzeit.