Kreisliga-Match sieht vier glattrote Karten Der blendend gestartete TSV Dietfurt trifft in Beratzhausen weit in der Nachspielzeit zum Sieg von Anton Bachhuber / Florian Würthele · Heute, 11:40 Uhr · 0 Leser

Der rotgekleidete TSV Dietfurt gewann in der Kreisliga 2 auch das dritte Saisonspiel. – Foto: Anton Bachhuber

Vier glattrote Karten – drei an einen Spieler, eine weitere an einen Co-Trainer. Mit dieser unrühmlichen Bilanz endete das Heimspiel des TSV Beratzhausen gegen den TSV Dietfurt am Freitagabend in der Kreisliga 2 Regensburg. Der Spitzenreiter aus dem Altmühltal siegte durch einen Treffer von Christian Geß weit in der Nachspielzeit glücklich mit 2:1 (0:1) und kann durch den dritten Sieg im dritten Spiel seine Tabellenposition behaupten.



Wenig Klasse, drei Tore und gleich vier Rote Karten – das sahen die rund 150 Zuschauer in Beratzhausen. Die erste Hälfte ist schnell erzählt. Die Hausherren igelten sich in der eigenen Hälfte ein und setzten immer wieder Nadelstiche über den schnellen Thomas Wiese. Nach einer halben Stunde war Wiese mal wieder auf und davon, seine Flanke verwertete Jakob Tischler zum 1:0. Nach dem Seitenwechsel brachte Dietfurts Trainer Matthias Pfeifer mit den beiden Neuzugängen Joseph Strobl und Constantin Klein sowie Benedikt Stark gleich drei Youngster in die Partie, die gleich für viel Schwung sorgten. In Minute 54 sorgte eine schöne Kombination über Klein und Benedikt Stark zum 1:1-Ausgleich durch Felix Stark. Kurz darauf verpasste Leon Ott freistehend die erneute Führung für Beratzhausen.



In der letzten halben Stunde wurde es immer hitziger, die Ereignisse überschlugen sich förmlich. Zunächst sah mit Christian Effhauser der Co-Trainer von Beratzhausen die Rote Karte, als er nach einer Schiedsrichterentscheidung wütend eine Kiste Wasser ins Spielfeld trat. Kurz darauf zückte der Schiedsrichter gegen Dietfurts Spielführer Jonas Weigl nach einer Notbremse gegen Tom Gehr ebenfalls den roten Karton. Merkl rückte für Weigl in die Innenverteidigung und bildete mit Routinier Rösch ein Bollwerk, so dass Dietfurt in der Folge trotz Unterzahl keine Chance mehr zuließ.





Pfeifer brachte kurz vor Schluss den wegen Krankheit geschwächten Geß in die Partie. Dieser taktische Schachzug sorgte letztendlich für den umjubelten Siegtreffer. Eine wunderbare Flanke von Felix Stark köpfte Geß in der 96. Minute zum umjubelten 2:1 in die Maschen. In der langen Nachspielzeit ließen sich Beratzhausens Florian Koller sowie Daniel Dechant noch zu einer Tätlichkeit bzw. grobem Foulspiel hinreißen und flogen ebenfalls mit der Rote Karte vom Platz. Damit war die Kartenflut perfekt.



„Nach der Halbzeit hatten wir bis zu unserem Platzverweis eine tolle Dynamik im Spiel, ansonsten bin ich mit der spielerischen Leistung heute nicht zufrieden“, sagte ein glücklicher Dietfurter Trainer im Anschluss. Beratzhausens Coach Nico Ernstberger konnte seiner Mannschaft keinen Vorwurf machen: „Trotz des krankheitsbedingten Ausfalls von vier Stammkräften haben wir sehr gut dagegen gehalten. Ich bin sehr zufrieden mit der Mentalität und der heutigen Spielweise. Gegen einen sehr starken Gegner hat mein Team alles rausgeholt und hätte durchaus auch als Sieger vom Platz gehen können. Extrem unglücklich ist der Siegtreffer für die Gäste in der 95. Minute. Schwer wiegen leider zwei fragwürdige Rote Karten bei der aktuell dünnen Personaldecke.“



