 2025-09-26T13:47:28.965Z

Allgemeines
Trifft dreimal: Yevhen Havinchuk.
Trifft dreimal: Yevhen Havinchuk. – Foto: Verein

Kreisliga live: Nörvenich geht unter, starker Havinchuk, Sonntag live

Kreisliga A Düren: Nörvenich/Hochkirchen muss nach Freialdenhoven, Koslar empfängt Winden und Primus Golzheim gastiert in Lohn.

Verlinkte Inhalte

Kreisliga A Düren
Welldorf
Lohn
SC Jülich/SV Hoengen
F´aldenhoven

In der Kreisliga A Düren geht es am Freitag mit dem Heimspiel von Borussia Freialdenhoven gegen die SG Nörvenich/Hochkirchen weiter, ehe am Samstag die zuletzt siegreiche Viktoria Koslar VfVuJ Winden empfängt. Tabellenführer FC Golzheim gastiert in Lohn. So läuft Spieltag 5:

>>> Hier geht es zur Tabelle der Kreisliga A Düren

________________

So läuft der Spieltag der Kreisliga A Düren

Fr., 26.09.2025, 19:30 Uhr
Borussia Freialdenhoven
Borussia FreialdenhovenF´aldenhoven
SG Nörvenich-Hochkirchen
SG Nörvenich-HochkirchenNörvenich
5
0
Abpfiff
Die zweite Mannschaft von Borussia Freialdenhoven ließ der SG Nörvenich-Hochkirchen keine Chance. Vor rund 90 Zuschauern erzielte Pascal Schneider nach 27 Minuten das 1:0, ehe Dennis Lehmann nur kurz darauf nachlegte. Noch vor der Pause erhöhte Schneider auf 3:0 und stellte die Weichen damit früh auf Sieg. Auch nach dem Wechsel setzte Freialdenhoven nach: Lehmann traf in der 55. Minute erneut, bevor Schneider mit seinem dritten Tor des Tages den 5:0-Endstand herstellte. Freialdenhoven ist damit erstmal Tabellenführer, doch Golzheim kann wieder vorbeiziehen. Nörvenich bleibt sieglos und hat die schlechteste Defensive der Liga.

Gestern, 18:30 Uhr
Grün-Weiß Welldorf-Güsten
Grün-Weiß Welldorf-GüstenWelldorf
FC Düren 77
FC Düren 77Düren 77
1
3
Abpfiff
Im Duell zwischen Grün-Weiß Welldorf-Güsten und dem FC Düren 77 fiel die frühe Führung für die Gäste: Hussein Kmeinasi traf nach 15 Minuten. Zwar gelang den Hausherren noch vor der Pause durch Claus Takahito Pithan der Ausgleich, doch kurz nach dem Seitenwechsel kippte das Spiel endgültig. Stavros Tsiakiris sorgte für die erneute Führung, und nur wenige Minuten später baute Nico Oepen auf 1:3 aus. Erschwert wurde die Aufgabe für Welldorf-Güsten zudem durch die Gelb-Rote Karte gegen Timon Stier. Absteiger Welldorf muss 77 vorbeiziehen lassen, die Dürener sind punktgleich mit Freialdenhoven, Golzheim und Winden - zumindest bis Sonntag.

Gestern, 18:30 Uhr
Viktoria Koslar
Viktoria KoslarKoslar
SC Jülich/SV Hoengen
SC Jülich/SV HoengenSC Jülich/SV Hoengen
1
3
Abpfiff
Bei Viktoria Koslar erwischten die Gäste den besseren Start: Yevhen Havinchuk traf nach einer halben Stunde und legte noch vor der Pause das 2:0 nach. Als er nach 65 Minuten seinen dritten Treffer markierte, schien die Partie entschieden. Doch die Hausherren gaben sich nicht völlig auf und kamen durch Markus Neuber, der in der 80. Minute einen Foulelfmeter verwandelte, nochmal heran. Mehr gelang Koslar jedoch nicht, deshalb ist Jülich erstmal Fünfter.

Heute, 15:00 Uhr
Schwarz-Weiß Huchem-Stammeln
Schwarz-Weiß Huchem-StammelnH.-Stammeln
BC Oberzier
BC OberzierOberzier
15:00
Spieltext H.-Stammeln - Oberzier

Heute, 15:00 Uhr
JSV Frenz
JSV FrenzFrenz
Salingia Barmen
Salingia BarmenBarmen
15:00
Spieltext Frenz - Barmen

Heute, 15:00 Uhr
Jugendsport Wenau
Jugendsport WenauWenau
VfVuJ Winden
VfVuJ WindenWinden
15:00live
Spieltext Wenau - Winden

Heute, 15:00 Uhr
SG Germania Burgwart
SG Germania BurgwartBurgwart
Schwarz-Weiß Düren
Schwarz-Weiß DürenSW Düren
15:00live
Spieltext Burgwart - SW Düren

Heute, 15:00 Uhr
Rhenania Lohn
Rhenania LohnLohn
FC Golzheim
FC GolzheimGolzheim
15:00live
Spieltext Lohn - Golzheim

Das sind die nächsten Spieltage 2025/26

6. Spieltag
Sa., 04.10.25 16:30 Uhr Salingia Barmen - Rhenania Lohn
So., 05.10.25 15:00 Uhr SC Jülich/SV Hoengen - JSV Frenz
So., 05.10.25 15:00 Uhr FC Golzheim - Grün-Weiß Welldorf-Güsten
So., 05.10.25 15:00 Uhr FC Düren 77 - SG Germania Burgwart
So., 05.10.25 15:00 Uhr Schwarz-Weiß Huchem-Stammeln - Jugendsport Wenau
So., 05.10.25 15:00 Uhr VfVuJ Winden - Borussia Freialdenhoven
So., 05.10.25 15:00 Uhr SG Nörvenich-Hochkirchen - Viktoria Koslar
So., 05.10.25 15:30 Uhr Schwarz-Weiß Düren - BC Oberzier

7. Spieltag
Fr., 10.10.25 19:30 Uhr Borussia Freialdenhoven - Schwarz-Weiß Huchem-Stammeln
Sa., 11.10.25 18:30 Uhr Viktoria Koslar - VfVuJ Winden
Sa., 11.10.25 18:30 Uhr Grün-Weiß Welldorf-Güsten - Salingia Barmen
So., 12.10.25 15:00 Uhr BC Oberzier - Jugendsport Wenau
So., 12.10.25 15:00 Uhr JSV Frenz - SG Nörvenich-Hochkirchen
So., 12.10.25 15:00 Uhr SG Germania Burgwart - FC Golzheim
So., 12.10.25 15:00 Uhr Rhenania Lohn - SC Jülich/SV Hoengen
So., 12.10.25 15:30 Uhr Schwarz-Weiß Düren - FC Düren 77

>>> Zum vollständigen Spielplan der Kreisliga A Düren

_______________

>>> Die aktuellen News auf FuPa Mittelrhein

Aufrufe: 028.9.2025, 11:17 Uhr
RedAutor