Kreisliga live: Nörvenich geht unter, starker Havinchuk, Sonntag live

In der Kreisliga A Düren geht es am Freitag mit dem Heimspiel von Borussia Freialdenhoven gegen die SG Nörvenich/Hochkirchen weiter, ehe am Samstag die zuletzt siegreiche Viktoria Koslar VfVuJ Winden empfängt. Tabellenführer FC Golzheim gastiert in Lohn. So läuft Spieltag 5:

Die zweite Mannschaft von Borussia Freialdenhoven ließ der SG Nörvenich-Hochkirchen keine Chance. Vor rund 90 Zuschauern erzielte Pascal Schneider nach 27 Minuten das 1:0, ehe Dennis Lehmann nur kurz darauf nachlegte. Noch vor der Pause erhöhte Schneider auf 3:0 und stellte die Weichen damit früh auf Sieg. Auch nach dem Wechsel setzte Freialdenhoven nach: Lehmann traf in der 55. Minute erneut, bevor Schneider mit seinem dritten Tor des Tages den 5:0-Endstand herstellte. Freialdenhoven ist damit erstmal Tabellenführer, doch Golzheim kann wieder vorbeiziehen. Nörvenich bleibt sieglos und hat die schlechteste Defensive der Liga.

Im Duell zwischen Grün-Weiß Welldorf-Güsten und dem FC Düren 77 fiel die frühe Führung für die Gäste: Hussein Kmeinasi traf nach 15 Minuten. Zwar gelang den Hausherren noch vor der Pause durch Claus Takahito Pithan der Ausgleich, doch kurz nach dem Seitenwechsel kippte das Spiel endgültig. Stavros Tsiakiris sorgte für die erneute Führung, und nur wenige Minuten später baute Nico Oepen auf 1:3 aus. Erschwert wurde die Aufgabe für Welldorf-Güsten zudem durch die Gelb-Rote Karte gegen Timon Stier. Absteiger Welldorf muss 77 vorbeiziehen lassen, die Dürener sind punktgleich mit Freialdenhoven, Golzheim und Winden - zumindest bis Sonntag.

Bei Viktoria Koslar erwischten die Gäste den besseren Start: Yevhen Havinchuk traf nach einer halben Stunde und legte noch vor der Pause das 2:0 nach. Als er nach 65 Minuten seinen dritten Treffer markierte, schien die Partie entschieden. Doch die Hausherren gaben sich nicht völlig auf und kamen durch Markus Neuber, der in der 80. Minute einen Foulelfmeter verwandelte, nochmal heran. Mehr gelang Koslar jedoch nicht, deshalb ist Jülich erstmal Fünfter.

Das sind die nächsten Spieltage 2025/26

6. Spieltag

Sa., 04.10.25 16:30 Uhr Salingia Barmen - Rhenania Lohn

So., 05.10.25 15:00 Uhr SC Jülich/SV Hoengen - JSV Frenz

So., 05.10.25 15:00 Uhr FC Golzheim - Grün-Weiß Welldorf-Güsten

So., 05.10.25 15:00 Uhr FC Düren 77 - SG Germania Burgwart

So., 05.10.25 15:00 Uhr Schwarz-Weiß Huchem-Stammeln - Jugendsport Wenau

So., 05.10.25 15:00 Uhr VfVuJ Winden - Borussia Freialdenhoven

So., 05.10.25 15:00 Uhr SG Nörvenich-Hochkirchen - Viktoria Koslar

So., 05.10.25 15:30 Uhr Schwarz-Weiß Düren - BC Oberzier



7. Spieltag

Fr., 10.10.25 19:30 Uhr Borussia Freialdenhoven - Schwarz-Weiß Huchem-Stammeln

Sa., 11.10.25 18:30 Uhr Viktoria Koslar - VfVuJ Winden

Sa., 11.10.25 18:30 Uhr Grün-Weiß Welldorf-Güsten - Salingia Barmen

So., 12.10.25 15:00 Uhr BC Oberzier - Jugendsport Wenau

So., 12.10.25 15:00 Uhr JSV Frenz - SG Nörvenich-Hochkirchen

So., 12.10.25 15:00 Uhr SG Germania Burgwart - FC Golzheim

So., 12.10.25 15:00 Uhr Rhenania Lohn - SC Jülich/SV Hoengen

So., 12.10.25 15:30 Uhr Schwarz-Weiß Düren - FC Düren 77

