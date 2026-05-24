Kreisliga! Leonberg und Türk Genclik im Freudenrausch Regensburger ziehen gegen Aichkirchen in der Verlängerung davon von Florian Würthele · Heute, 19:25 Uhr · 0 Leser

Zur Stunde kämpfen Wiesent und Leonberg um ein Kreisliga-Ticket. – Foto: Florian Würthele

Ekstase im Lager des SV Türk Genclik! Die Regensburger feiern den direkten Wiederaufstieg in die Kreisliga. In der zweiten und alles entscheidenden Relegationsrunde bezwang das Kleqka-Gefolge den SV Aichkirchen, der Kreisklassist bleibt, mit 4:1 nach Verlängerung. 550 Zuseher in Steinsberg sahen am brütend heißen Sonntagnachmittag ein hochintensives Spiel, in dem nach 90 Minuten kein Sieger gefunden war (1:1). In der „Overtime“ behielt Türk Genclik klar den längeren Atem und zog mit drei Treffern davon. Zur Stunde kämpfen noch der SV Leonberg und der SV Wiesent in Hainsacker um ein Kreisliga-Ticket.



In einer intensiv geführten Partie unter brütender Hitze setzte Aichkirchen den ersten Punch. SVA-Urgestein Stefan Riepl fasste sich aus gut 25 Metern ein Herz und beförderte den Ball unhaltbar in den Torknick (22. Minute). Ein Traumtor! Türk Genclik zeigte sich in Steinsberg relativ unbeeindruckt vom Rückstand, konnte vor der Pause aber nicht mehr zurückschlagen. Ungewöhnlich: Aichkirchen vollzog noch im ersten Durchgang drei Spielerwechsel – einen davon verletzungsbedingt. Auch die zweite Halbzeit war geprägt von Intensität, Kampf und Unterbrechungen. Die Kirner-Truppe ging in den Zweikämpfen robust zu Werke. Spielerisch stärker präsentierten sich die Regensburger, die nach 55 Minuten ausglichen. Eine feine Kombination im Strafraum vollendete Ceesay Sakou zum verdienten 1:1.



Sakou war es dann auch, der die spannende Schlussphase mit einer Top-Chance eröffnete (79.). Zum wiederholten Male hielt Aichkirchens Keeper Florian Dineiger glänzend – und sein Team im Spiel. Es ging in die Verlängerung. Dort hatte Türk Genclik mehr Luft und holte zur Entscheidung aus. Saimir Celhakas Kopfballtor nach einer Ecke (99.), Mateo Hasas verwandelter Foulelfmeter (111.) sowie ein Distanztor von Spielercoach Shkelzen Kleqka über der herausgerückten Keeper (116.) sorgten für Ekstase im Lager der Regensburger, die die direkte Rückkehr in die Kreisliga realisieren.



