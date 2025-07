Kreisliga-Kuriosum: Aufsteiger stehen noch nicht fest

In der dritten Gruppe der Kreisliga C im Fußballkreis Grevenbroich/Neuss steht auch Wochen nach dem Saisonende noch nicht fest, welche beiden Mannschaften aufsteigen. Sicher ist nur, dass der 1. FC Grevenbroich-Süd II den Sprung in die B-Liga schafft. Ob er nun von der Reserve des TSV Bayer Dormagen, aktuell in der Tabelle als Meister geführt, oder von der DJK Hoeningen, aktuelle Tabellendritter, begleitet wird, dass soll die Bezirksspruchkammer nun endgültig am Dienstag, 15 Juli, entscheiden.