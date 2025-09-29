Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Kreisliga kurios? “Fühlten uns bedroht, weil Schiri seinen Hund holte”
Spielabbruch in der Kreisliga C Aachen: Cro Sokoli Aachen und SG Monschauer Land II mit unterschiedlichen Darstellungen
Ein kurioses und zugleich umstrittenes Ende nahm die Partie in der Kreisliga C3 Aachen zwischen der SG Monschauer Land II und Cro Sokoli Aachen. Nach knapp einer halben Stunde beim Stand von 0:0 wurde das Spiel durch den Unparteiischen abgebrochen.
Sportlich hatte sich bis dahin nur wenig ereignet. Roman Gorscak traf in der 9. Minute für die Gäste lediglich den Außenpfosten, ehe Bernard Šarić in der 27. Minute wegen einer Notbremse die Rote Karte sah. Kurz darauf griff der Schiedsrichter zum DFB-Stopp-Konzept und schickte beide Teams in die Strafräume, um die Situation zu beruhigen.
Danach gingen die Darstellungen auseinander. Der Heimverein erklärte auf FuPa-Nachfrage: „Der Gegner ist nach einer Entscheidung vom Schiedsrichter geschlossen vom Platz gegangen.“ Die Gäste sahen es völlig anders: „Unsere Mannschaft fühlte sich bedroht, weil der Schiedsrichter seinen Hund auf den Platz geholt hat. Es war von Beginn an ein faires Spiel, aber der Schiedsrichter hatte es nicht unter Kontrolle.“
Wie die Partie nun gewertet wird, wird das Sportgericht klären müssen. Klar ist bereits jetzt: Der Abbruch wird noch für Gesprächsstoff sorgen.
