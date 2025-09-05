KREISLIGA-KRACHER: 5:2! - Börger jubelt, Rütenbrock hadert

Börger legte vor: Nach einer Ecke in Minute 33 nickte Justin Albers zum 1:0 ein. Doch kurz vor der Pause zog Rütenbrocks Marek Heyne aus 20 Metern einfach mal ab - drin, 1:1 (45+1). Halbzeit, alles offen.

Flutlicht, Bratwurst, Bier und ein Kreisligaspiel, das es auf stolze 3860 Liveticker-Aufrufe brachte. Am Freitagabend empfing die DJK Eintracht Börger den VfL Rütenbrock im heimischen Waldstadion und das, was auf dem Platz passierte, war niveauvoller Kreisliga-Fußball, wie man ihn sich wünscht: zweikampfstark, temporeich und mit einer Prise Chaos in der Nachspielzeit.

Nach Wiederanpfiff war Börger den entscheidenden Tick effektiver. Elfmeter in der 60., sicher verwandelt von Johannes Gertken. Zwanzig Minuten später erhöhte derselbe Spieler auf 3:1. Rütenbrock wehrte sich, Heyne verkürzte in der 83. noch einmal sehenswert auf 3:2.

Doch in der Nachspielzeit zeigte sich die berüchtigte Kaltschnäuzigkeit der Gastgeber: Dominik Albers traf in der 90+4., Lorenz Kröger legte in der 90+6. nach. Endstand: 5:2. Ein Ergebnis, das deutlicher klingt, als es das Spiel war.

Unterm Strich: Rütenbrock hatte Druckphasen, Börger die Tore. Ein Spiel auf Augenhöhe, aber mit Eintrachtlern, die ihre Chancen eben zu nutzen wussten.

Fazit: Wer nicht dabei war, hat Kreisligafußball in Reinform verpasst. Aber zum Glück gab es ja den Liveticker und immerhin 3860 Klicks zeigen: Das Emsland schaut hin.