KREISLIGA-KRACHER: 5:2! - Börger jubelt, Rütenbrock hadert

Flutlicht, Bratwurst, Bier und ein Kreisligaspiel, das es auf stolze 3860 Liveticker-Aufrufe brachte. Am Freitagabend empfing die DJK Eintracht Börger den VfL Rütenbrock im heimischen Waldstadion und das, was auf dem Platz passierte, war niveauvoller Kreisliga-Fußball, wie man ihn sich wünscht: zweikampfstark, temporeich und mit einer Prise Chaos in der Nachspielzeit.
Börger legte vor: Nach einer Ecke in Minute 33 nickte Justin Albers zum 1:0 ein. Doch kurz vor der Pause zog Rütenbrocks Marek Heyne aus 20 Metern einfach mal ab - drin, 1:1 (45+1). Halbzeit, alles offen.
Nach Wiederanpfiff war Börger den entscheidenden Tick effektiver. Elfmeter in der 60., sicher verwandelt von Johannes Gertken. Zwanzig Minuten später erhöhte derselbe Spieler auf 3:1. Rütenbrock wehrte sich, Heyne verkürzte in der 83. noch einmal sehenswert auf 3:2.
Doch in der Nachspielzeit zeigte sich die berüchtigte Kaltschnäuzigkeit der Gastgeber: Dominik Albers traf in der 90+4., Lorenz Kröger legte in der 90+6. nach. Endstand: 5:2. Ein Ergebnis, das deutlicher klingt, als es das Spiel war.
Unterm Strich: Rütenbrock hatte Druckphasen, Börger die Tore. Ein Spiel auf Augenhöhe, aber mit Eintrachtlern, die ihre Chancen eben zu nutzen wussten.
Fazit: Wer nicht dabei war, hat Kreisligafußball in Reinform verpasst. Aber zum Glück gab es ja den Liveticker und immerhin 3860 Klicks zeigen: Das Emsland schaut hin.