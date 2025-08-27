Kreisliga-Krach wegen Spielabsage: Buchbach und Tüßling-Teising verärgert

Der TSV Buchbach II trat beim letzten Spiel gegen die SG Tüßling-Teising aufgrund fehlender Spieler nicht an – die beiden Vereine befinden sich im Zwist.

Tüßling – Am Dienstag sorgte ein Instagram-Post des TSV Buchbach für Aufsehen in der Kreisliga Inn/Salzach 1. Die Zweitvertretung des Regionalligisten sollte letzte Woche bei der SG Tüßling-Teising ihr zweites Saisonspiel absolvieren. Die Gäste aus Buchbach sahen sich allerdings in dezimierter Aufstellung – zwölf Spieler befanden sich im Urlaub –, weshalb der Kreisligist nicht antrat.

Nach einem Nichtantritt einer Mannschaft verhängt das Sportgericht in der Regel eine 0:2-Niederlage. Die Verantwortlichen aus Buchbach sind sich darüber im Klaren, weswegen sie mit der SG Tüßling-Teising gerne einen anderen Spieltermin vereinbaren wollten – doch dazu kam es nicht.

Die beiden Vereine einigten sich nicht auf eine Neuansetzung. Ganz zum Unmut der Buchbacher. In einer Vereinsmitteilung bemängelt Abteilungsleiter Georg Hanslmaier „mangelnde Kooperationsbereitschaft“ beim Rivalen. Laut Hanslmaier hätte der TSV „an jedem anderen Termin“ gespielt, aber er ist bei Tüßling-Teising auf „taube Ohren“ gestoßen. Der Vorwurf: Fehlendes Fair Play.

Damit verblüfft der Buchbach-Funktionär die Gegenseite. Benjamin Kastenhuber, Sportlicher Leiter der SG Tüßling-Teising, zeigt sich im Gespräch mit Fussball Vorort/FuPa Oberbayern ob der medialen Offensive des TSV Buchbach verdutzt. Seiner Aussage zufolge gab es nach der Veröffentlichung des Spielplans eine erste Buchbacher-Anfrage. Damals stimmte die SG aufgrund von Personalproblemen einem anderen Spieltermin nicht zu.

Funktionäre der beiden Kreisliga-Teams mit unterschiedlicher Auffassung

In der Buchbacher Vereinsmitteilung wird erklärt, dass es seit Wochen Gespräche mit der SG gab. Kastenhuber widerspricht bei diesem Punkt. Eine Woche vor dem Spiel seien die Verantwortlichen von Buchbach erneut auf die Tüßling-Teisinger zugekommen, weil bei der U23 zwölf Spieler im Urlaub sind. Es hätte keine wochenlangen Gespräche gegeben. „Da waren wir ein bisschen stutzig“, sagt Kastenhuber.

Bei der zweiten Anfrage hätte der TSV Buchbach einen Spieltermin im November vorgeschlagen. Doch bei den Alternativterminen hätte der SG Spieler gefehlt, weshalb der Kreisligist die Anfrage ablehnte.

Auf Rückfrage von Fussball Vorort/Fupa Oberbayern bewertet Georg Hanslmaier die Bemühungen von Tüßling-Teising als nicht kooperativ: „Die brauchen sich überhaupt nicht rauszureden. Aber wenn sie die drei Punkte am grünen Tisch glücklich machen, dann soll das so sein.“

Buchbach und Tüßling-Teising nach Streit um Versöhnung bemüht

Im Gegensatz dazu fühlt sich Benjamin Kastenhuber von der Art und Weise der TSV-Verantwortlichen enttäuscht. Laut ihm wäre die Thematik auch durch ein persönliches Gespräch statt über die sozialen Medien zu lösen gewesen. Zudem kritisiert der Sportliche Leiter die Vorwürfe, denen sich die SG in der vergangenen Woche ausgesetzt sah: „Ich finde das ein bisschen schwierig und nicht sportlich.“

Schlussendlich stehen für beide Vereine jetzt ruhigere Zeiten an. Kastenhuber möchte „nicht noch mehr Öl ins Feuer gießen“ und auch Buchbach zeigt sich versöhnlich. „Wir wollen keinen Krieg mit den Tüßling-Teisingern anfangen“, sagt Hanslmaier. (mh)