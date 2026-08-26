Kreisliga-Kompass: Werlte wartet - Surwold will die weiße Weste

– Foto: René Diebel

Der 4. Spieltag der Opti-Wohnwelt-Emslandliga macht Überstunden: Schon am Donnerstag eröffnet Sparta Werlte gegen den noch makellosen SV Surwold die Runde. Am Freitag folgen Adler Messingen – TuS Haren und FC 47 Leschede – VfL Herzlake. Sonntag warten Rütenbrock – Börger und Teglingen – Emslage.

Ganz abgeschlossen ist der Spieltag damit noch lange nicht: Lathen gegen Spitzenreiter Grenzland Twist folgt am 1. September, Dalum gegen Eltern erst am 16. September.

Vom Kampf um den ersten Dreier bis zur Jagd auf die Spitze ist wieder einiges dabei. Die ausführlichen Vorberichte zu allen Partien schlagen hier wie gewohnt nach und nach auf, also immer wieder reinschauen.

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