 2026-08-25T09:27:31.124Z

Vom Spielfeldrand

Kreisliga-Kompass: Werlte wartet - Surwold will die weiße Weste

von ReDi · Heute, 05:45 Uhr · 0 Leser
– Foto: René Diebel

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Der 4. Spieltag der Opti-Wohnwelt-Emslandliga macht Überstunden: Schon am Donnerstag eröffnet Sparta Werlte gegen den noch makellosen SV Surwold die Runde. Am Freitag folgen Adler Messingen – TuS Haren und FC 47 Leschede – VfL Herzlake. Sonntag warten Rütenbrock – Börger und Teglingen – Emslage.

Ganz abgeschlossen ist der Spieltag damit noch lange nicht: Lathen gegen Spitzenreiter Grenzland Twist folgt am 1. September, Dalum gegen Eltern erst am 16. September.

Vom Kampf um den ersten Dreier bis zur Jagd auf die Spitze ist wieder einiges dabei. Die ausführlichen Vorberichte zu allen Partien schlagen hier wie gewohnt nach und nach auf, also immer wieder reinschauen.

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Morgen, 20:00 Uhr
SV Sparta Werlte
SV Sparta WerlteWerlte
SV Surwold
SV SurwoldSurwold
20:00

Am Donnerstag um 20 Uhr eröffnen Sparta Werlte und der SV Surwold den 4. Spieltag der Opti-Wohnwelt-Emslandliga.

Werlte wartet nach drei Partien noch auf den ersten Sieg. Zuletzt verspielten die Spartaner bei Eintracht Börger trotz einer 2:0-Führung noch ein 2:4. Ganz anders Surwold: Die Mannschaft von Marco Langen gewann beide Ligaspiele und setzte zuletzt mit dem 3:0 gegen Adler Messingen ein Ausrufezeichen. Lukas Borgmann steht bereits bei drei Saisontoren.

Sticht Lohne am Biener Busch erstmals zu?

Gelingt Werlte der Befreiungsschlag oder bleibt Surwold auch im dritten Spiel makellos?

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