Kreisliga-Kompass: Teglingen will nachlegen

– Foto: René Diebel

Kaum ist der erste Spieltag verarbeitet, wartet schon die nächste Runde in der Opti-Wohnwelt-Emslandliga. Den Anfang macht am Freitag um 20 Uhr der SV Teglingen gegen Aufsteiger SV Raspo Lathen.

Am Sonntag geht es um 15 Uhr gleich fünfmal zur Sache: VfL Rütenbrock – SV Grenzland Twist, Sparta Werlte – VfL Emslage, SV Bawinkel – SV Surwold, VfL Herzlake – SV Eltern und TuS Haren – FC 47 Leschede.

Während einige Teams ihren starken Auftakt bestätigen wollen, stehen andere bereits vor der Frage nach der richtigen Antwort auf den ersten Dämpfer. Der SV Dalum darf dagegen zuschauen, der kleine Nachteil einer Liga mit 15 Mannschaften.

Adler Messingen ist am zweiten Spieltag noch nicht in der Liga gefordert. Der Aufsteiger steht dafür bereits am Freitag in der 2. Runde des Emco-Kreispokals auf dem Platz. Das Ligaduell gegen die DJK Eintracht Börger wird erst am 21. August 2026 ausgetragen.

Wer bestätigt den ersten Eindruck, wer korrigiert ihn und wer setzt das nächste Ausrufezeichen? Die Vorberichte zu allen Partien des zweiten Spieltags erscheinen hier nach und nach.