Kreisliga-Kompass: Teglingen will nachlegen

Kaum ist der erste Spieltag verarbeitet, wartet schon die nächste Runde in der Opti-Wohnwelt-Emslandliga. Den Anfang macht am Freitag um 20 Uhr der SV Teglingen gegen Aufsteiger SV Raspo Lathen.
Am Sonntag geht es um 15 Uhr gleich fünfmal zur Sache: VfL Rütenbrock – SV Grenzland Twist, Sparta Werlte – VfL Emslage, SV Bawinkel – SV Surwold, VfL Herzlake – SV Eltern und TuS Haren – FC 47 Leschede.
Während einige Teams ihren starken Auftakt bestätigen wollen, stehen andere bereits vor der Frage nach der richtigen Antwort auf den ersten Dämpfer. Der SV Dalum darf dagegen zuschauen, der kleine Nachteil einer Liga mit 15 Mannschaften.
Adler Messingen ist am zweiten Spieltag noch nicht in der Liga gefordert. Der Aufsteiger steht dafür bereits am Freitag in der 2. Runde des Emco-Kreispokals auf dem Platz. Das Ligaduell gegen die DJK Eintracht Börger wird erst am 21. August 2026 ausgetragen.
Wer bestätigt den ersten Eindruck, wer korrigiert ihn und wer setzt das nächste Ausrufezeichen? Die Vorberichte zu allen Partien des zweiten Spieltags erscheinen hier nach und nach.
Am Freitag um 20 Uhr empfängt der SV Teglingen den SV Raspo Lathen zum zweiten Spieltag der Opti-Wohnwelt-Emslandliga. Beide Mannschaften sind zum Auftakt ungeschlagen geblieben und wollen nun nachlegen.
Teglingen erwischte unter Neu-Trainer Malte Bohse einen Start nach Maß. Nach dem 6:0 im Kreispokal folgte ein souveräner 3:0-Auswärtssieg beim SV Eltern. Johann Schimanski, Janis Hagemann und Christoph Kleemann sorgten für die Treffer – der personelle Umbruch scheint bislang erstaunlich geräuschlos zu funktionieren.
Aufsteiger Lathen musste sich bei seiner Rückkehr in die Emslandliga mit einem 1:1 gegen den VfL Rütenbrock begnügen. Nach dem frühen Rückstand durch Marek Heyne antwortete ausgerechnet Torjäger Dominic Dickmann mit einem sehenswerten Distanzschuss. Der 27-Tore-Mann der vergangenen Meistersaison zeigte damit direkt, dass seine Torgefahr auch eine Liga höher gefragt sein dürfte.
Nun wartet für den Aufsteiger die nächste Standortbestimmung: Bestätigt Teglingen seinen Traumstart oder nimmt Raspo auch aus Teglingen etwas Zählbares mit?