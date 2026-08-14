Kreisliga-Kompass: Jetzt greifen Leschede und Herzlake an

Am Sonntag um 15 Uhr empfängt der TuS Haren den FC 47 Leschede zum zweiten Spieltag der Opti-Wohnwelt-Emslandliga. Während Haren bereits die ersten 90 Ligaminuten in den Beinen hat, feiern die 47er nach der Spielabsage gegen Surwold erst jetzt ihren Saisonauftakt.

Der TuS hinterließ beim 2:2 gegen Aufsteiger SV Dalum einen guten Eindruck. Die Mannschaft von Marius Kleinsorge und Marcel Gebers war über weite Strecken spielbestimmend, ließ allerdings zahlreiche Möglichkeiten liegen. Mirco Husmann traf per Elfmeter und scheiterte kurz vor Schluss noch am Pfosten.

Leschede reist dagegen ausgeruht nach Haren. Unter Neu-Trainer Michael Zimdars beginnt nach zwei Jahren unter Friedhelm Schüring ein neues Kapitel. Mit Johannes Duisen und Michael Knieper verfügt die 47er weiterhin über bewährte Torgefahr, hinzu kommen eigene Talente und frische Impulse durch das neue Trainerteam.

Besonders gespannt bin ich auf die 47er ohnehin: Michael Zimdars hat bereits angekündigt, meine Einordnung Leschedes ins Mittelfeld gerne widerlegen zu wollen. Gelingt Haren diesmal die Belohnung für den Aufwand oder liefert Leschede bei seinem verspäteten Saisonstart gleich das erste Argument dafür?

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So., 16.08.2026, 15:00 Uhr VfL Herzlake Herzlake SV Eltern Eltern 15:00 live PUSH

Herzlake steigt ein - Eltern sucht die richtige Antwort

Am Sonntag um 15 Uhr empfängt der VfL Herzlake den SV Eltern zum Derby in der Opti-Wohnwelt-Emslandliga. Für die Gastgeber ist es gleichzeitig der verspätete Saisonauftakt: Herzlake hatte am ersten Spieltag spielfrei.

Ganz ohne Pflichtspielpraxis geht die Mannschaft von Manuel Peters allerdings nicht in die Partie. Im Emco-Kreispokal setzte sich der VfL mit 2:1 beim SV Dohren durch. Nach Platz fünf in der Vorsaison, 76 erzielten Toren und gezielten Verstärkungen gehört Herzlake für mich zu den Mannschaften, denen ich erneut eine Platzierung in der Spitzengruppe zutraue. Auch die Kaderbreite ist gewachsen: Zum Trainingsauftakt standen 22 Spieler zur Verfügung, nahezu jede Position ist doppelt besetzt.

Der SV Eltern gewann ebenfalls sein Pokalspiel in Beesten, musste zum Ligaauftakt gegen den SV Teglingen allerdings eine 0:3-Heimniederlage hinnehmen. Nun wartet ausgerechnet im Derby die nächste anspruchsvolle Aufgabe.

Auch abseits des Platzes macht Herzlake aus seinem ersten Liga-Heimspiel etwas Besonderes: Für die Partie gibt es ein VIP-Angebot mit Eintritt, Essen und Getränken.

Kann Herzlake meine Einschätzung zum Saisonstart bestätigen – oder gelingt Eltern ausgerechnet im Derby die richtige Antwort auf das 0:3 zum Auftakt?