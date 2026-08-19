Kreisliga-Kompass: Herzlake gegen Dalum

Die Opti-Wohnwelt-Emslandliga geht in die dritte Runde und verteilt ihre sieben Partien diesmal auf drei Tage. Den Auftakt machen am Donnerstagabend VfL Herzlake und SV Dalum. Am Freitag folgen VfL Emslage gegen VfL Rütenbrock sowie SV Eltern gegen Raspo Lathen.
Am Sonntag warten dann vier Partien: SV Bawinkel – TuS Haren, SV Surwold – Adler Messingen, Eintracht Börger – Sparta Werlte und zum Abschluss das aktuelle Spitzenduell Grenzland Twist – SV Teglingen. Der FC 47 Leschede hat diesmal spielfrei.
Von der Suche nach dem ersten Sieg bis zum Duell Erster gegen Zweiter ist damit einiges geboten.
Die ausführlichen Vorberichte zu allen Spielen schlagen hier nach und nach auf, also immer wieder reinschauen.
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Der dritte Spieltag der Opti-Wohnwelt-Emslandliga beginnt bereits am Donnerstagabend mit einer Partie, die einiges verspricht. Um 19:45 Uhr empfängt der VfL Herzlake den SV Dalum. Damit treffen zwei Mannschaften aufeinander, die ich vor der Saison in meiner Gruppe der Kandidaten für die vorderen Plätze gesehen habe.
Herzlake musste wegen des spielfreien ersten Spieltags etwas länger auf seinen Ligaauftakt warten, machte dafür am vergangenen Sonntag umso deutlicher auf sich aufmerksam. Beim 5:0 gegen den SV Eltern war die Mannschaft von Manuel Peters klar überlegen und sprang mit drei Punkten und 5:0 Toren direkt auf Rang drei.
Dalum hat ebenfalls erst eine Ligapartie absolviert. Der ungeschlagene Meister und Wiederaufsteiger startete mit einem 2:2 beim TuS Haren, ehe am zweiten Spieltag die erste turnusmäßige Pause folgte. In Haren zeigte die Mannschaft von Thomas Hessel ihre Effizienz, hatte gegen spielstarke Gastgeber allerdings auch einige schwierige Phasen zu überstehen.
Damit gehen beide mit exakt 90 Ligaminuten in das direkte Duell. Herzlake hat beim ersten Auftritt seine Ambitionen eindrucksvoll unterstrichen, während Dalum nach der perfekten Aufstiegssaison zeigen möchte, dass es auch gegen einen der etablierten Kandidaten für die Spitzengruppe bestehen kann.
Zwei Spiele, keine Niederlage, zwei von mir hoch eingeschätzte Mannschaften: Wer setzt am Donnerstagabend das nächste frühe Ausrufezeichen?