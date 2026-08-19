Kreisliga-Kompass: Herzlake gegen Dalum

– Foto: René Diebel

Die Opti-Wohnwelt-Emslandliga geht in die dritte Runde und verteilt ihre sieben Partien diesmal auf drei Tage. Den Auftakt machen am Donnerstagabend VfL Herzlake und SV Dalum. Am Freitag folgen VfL Emslage gegen VfL Rütenbrock sowie SV Eltern gegen Raspo Lathen.

Am Sonntag warten dann vier Partien: SV Bawinkel – TuS Haren, SV Surwold – Adler Messingen, Eintracht Börger – Sparta Werlte und zum Abschluss das aktuelle Spitzenduell Grenzland Twist – SV Teglingen. Der FC 47 Leschede hat diesmal spielfrei.

Von der Suche nach dem ersten Sieg bis zum Duell Erster gegen Zweiter ist damit einiges geboten.

Die ausführlichen Vorberichte zu allen Spielen schlagen hier nach und nach auf, also immer wieder reinschauen.

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