Kreisliga-Kompass: Erst Messingen, dann Kirmes - Haren will feiern

Der 4. Spieltag der Opti-Wohnwelt-Emslandliga macht Überstunden: Schon am Donnerstag eröffnet Sparta Werlte gegen den noch makellosen SV Surwold die Runde. Am Freitag folgen Adler Messingen – TuS Haren und FC 47 Leschede – VfL Herzlake. Sonntag warten Rütenbrock – Börger und Teglingen – Emslage.
Ganz abgeschlossen ist der Spieltag damit noch lange nicht: Lathen gegen Spitzenreiter Grenzland Twist folgt am 1. September, Dalum gegen Eltern erst am 16. September.
Vom Kampf um den ersten Dreier bis zur Jagd auf die Spitze ist wieder einiges dabei. Die ausführlichen Vorberichte zu allen Partien schlagen hier wie gewohnt nach und nach auf, also immer wieder reinschauen.
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Am Freitagabend um 19:30 Uhr empfängt der SV Adler Messingen den TuS Haren. Für beide Mannschaften geht es darum, nach Niederlagen am vergangenen Wochenende die passende Reaktion zu zeigen.
Aufsteiger Messingen ist trotz des jüngsten 0:3 beim SV Surwold stark in die Saison gestartet. Zuvor gelangen ein 4:2 beim VfL Emslage und ein 3:1 gegen Eintracht Börger. Sechs Punkte aus drei Spielen können sich für den Liga-Rückkehrer sehen lassen.
Haren wartet dagegen noch auf den ersten Sieg. Nach den beiden Unentschieden gegen Dalum (2:2) und Leschede (1:1) setzte es beim überraschend starken SV Bawinkel eine 1:3-Niederlage. Mit zwei Punkten steht die Mannschaft des neuen Trainerduos Marius Kleinsorge und Marcel Gebers damit bereits etwas unter Zugzwang. Immerhin zeigt Martin Raming-Freesen mit drei Saisontoren bislang zuverlässig, wo das Tor steht.
Der TuS selbst spricht nach dem „gebrauchten Sonntag in Bawinkel“ von der gewünschten Reaktion und will wieder an die Leistungen der ersten beiden Saisonspiele anknüpfen.
Und vielleicht liefert ausgerechnet der Kalender zusätzliche Motivation: Freitagabend, Flutlicht und anschließend Kirmeswochenende in Haren. Mit dem ersten Dreier im Gepäck dürfte sich der Gang über die Kirmes jedenfalls deutlich leichter anfühlen.
Am Donnerstag um 20 Uhr eröffnen Sparta Werlte und der SV Surwold den 4. Spieltag der Opti-Wohnwelt-Emslandliga.
Werlte wartet nach drei Partien noch auf den ersten Sieg. Zuletzt verspielten die Spartaner bei Eintracht Börger trotz einer 2:0-Führung noch ein 2:4. Ganz anders Surwold: Die Mannschaft von Marco Langen gewann beide Ligaspiele und setzte zuletzt mit dem 3:0 gegen Adler Messingen ein Ausrufezeichen. Lukas Borgmann steht bereits bei drei Saisontoren.
Sticht Lohne am Biener Busch erstmals zu?
Gelingt Werlte der Befreiungsschlag oder bleibt Surwold auch im dritten Spiel makellos?