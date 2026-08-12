Kreisliga-Kompass: Der zweite Spieltag wirft seine Schatten voraus

– Foto: SV Adler Messingen

Kaum ist der erste Spieltag verarbeitet, wartet schon die nächste Runde in der Opti-Wohnwelt-Emslandliga. Den Anfang macht am Freitag um 19:45 Uhr Aufsteiger SV Adler Messingen gegen DJK Eintracht Börger. Eine Viertelstunde später empfängt der SV Teglingen den Aufsteiger SV Raspo Lathen.

Am Sonntag geht es um 15 Uhr gleich fünfmal zur Sache: VfL Rütenbrock – SV Grenzland Twist, Sparta Werlte – VfL Emslage, SV Bawinkel – SV Surwold, VfL Herzlake – SV Eltern und TuS Haren – FC 47 Leschede.

Während einige Teams ihren starken Auftakt bestätigen wollen, stehen andere bereits vor der Frage nach der richtigen Antwort auf den ersten Dämpfer. Der SV Dalum darf dagegen zuschauen, der kleine Nachteil einer Liga mit 15 Mannschaften.

Wer bestätigt den ersten Eindruck, wer korrigiert ihn und wer setzt das nächste Ausrufezeichen? Die Vorberichte zu allen Partien des zweiten Spieltags erscheinen hier nach und nach.