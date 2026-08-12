Kreisliga-Kompass: Der zweite Spieltag wirft seine Schatten voraus

Kaum ist der erste Spieltag verarbeitet, wartet schon die nächste Runde in der Opti-Wohnwelt-Emslandliga. Den Anfang macht am Freitag um 19:45 Uhr Aufsteiger SV Adler Messingen gegen DJK Eintracht Börger. Eine Viertelstunde später empfängt der SV Teglingen den Aufsteiger SV Raspo Lathen.
Am Sonntag geht es um 15 Uhr gleich fünfmal zur Sache: VfL Rütenbrock – SV Grenzland Twist, Sparta Werlte – VfL Emslage, SV Bawinkel – SV Surwold, VfL Herzlake – SV Eltern und TuS Haren – FC 47 Leschede.
Während einige Teams ihren starken Auftakt bestätigen wollen, stehen andere bereits vor der Frage nach der richtigen Antwort auf den ersten Dämpfer. Der SV Dalum darf dagegen zuschauen, der kleine Nachteil einer Liga mit 15 Mannschaften.
Wer bestätigt den ersten Eindruck, wer korrigiert ihn und wer setzt das nächste Ausrufezeichen? Die Vorberichte zu allen Partien des zweiten Spieltags erscheinen hier nach und nach.
Messingen will nachlegen - Börger sucht die erste Antwort
Am Freitag um 19:45 Uhr eröffnet der SV Adler Messingen gegen die DJK Eintracht Börger den zweiten Spieltag der Opti-Wohnwelt-Emslandliga. Dabei treffen zwei Mannschaften aufeinander, deren Saisonstart kaum unterschiedlicher hätte verlaufen können.
Aufsteiger Messingen feierte nach zwei Jahren Emslandliga-Abstinenz ein beeindruckendes Comeback und gewann beim Bezirksliga-Absteiger VfL Emslage mit 4:2. Besonders Michael Thuinemann setzte mit seinem Doppelpack direkt ein Ausrufezeichen. Nun wartet vor heimischer Kulisse die Chance, den Traumstart zu veredeln.
Börger steht dagegen früh vor der Aufgabe, eine Antwort zu liefern. Nach dem souveränen 6:0 im Kreispokal folgte zum Ligaauftakt eine 1:3-Heimniederlage gegen den SV Bawinkel. Dabei hatte ich die offensivstarke Mannschaft von Thomas Albers vor der Saison durchaus im Kreis der Teams gesehen, die oben mitmischen können.
Kann Messingen seine starke Rückkehr bestätigen – oder zeigt Börger, warum mit der Eintracht in dieser Saison zu rechnen ist? Genau diese Frage macht den Auftakt des zweiten Spieltags besonders interessant.