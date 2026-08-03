Kreisliga-Kompass: Der 1. Spieltag verspricht direkt Spannung

Die Sommerpause ist vorbei, die Opti-Wohnwelt-Emslandliga startet in die Saison 2026/27. Den Auftakt machen bereits am Mittwoch der SV Eltern und der SV Teglingen, ehe eine halbe Stunde später die DJK Eintracht Börger den SV Bawinkel empfängt. Am Freitag folgt das Duell zwischen dem TuS Haren und Aufsteiger SV Dalum.

Am Sonntag stehen mit SV Surwold – FC 47 Leschede, VfL Emslage – SV Adler Messingen sowie SV Grenzland Twist – SV Sparta Werlte drei weitere Begegnungen auf dem Programm. Den Abschluss des ersten Spieltags bildet am 11. August das Duell zwischen SV Raspo Lathen und dem VfL Rütenbrock.

Die Vorberichte zu allen Partien des 1. Spieltags erscheinen hier nach und nach.

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