Kreisliga-Kompass: Dalum gewinnt Neun-Tore-Wahnsinn in Herzlake

Der 3. Spieltag der Opti-Wohnwelt-Emslandliga hat schon zum Auftakt geliefert: Neun Tore beim 5:4 des SV Dalum in Herzlake und das war erst der Anfang.
Am Freitag und Sonntag geht es mit Nachholspiel, Doppelbelastungen und einem vorgezogenen Duell des sechsten Spieltags weiter. Nur das Spitzenspiel zwischen Grenzland Twist und Teglingen muss diesmal ausfallen.
Hier trudeln wie gewohnt nach und nach alle Spielberichte des Wochenendes ein. Also immer wieder reinschauen, die Emslandliga hat gerade erst angefangen, Geschichten zu schreiben.
Was für ein Auftakt in den dritten Spieltag: Aufsteiger SV Dalum gewinnt mit 5:4 beim VfL Herzlake und feiert seinen ersten Saisonsieg.
Finn Mohr traf in der ersten Hälfte doppelt (16./26.), Jannis Holterhaus erzielte zwischenzeitlich das 1:1 (20.). Nach der Pause bauten Fabian Alferink (54.) und Thorben Tallen (64.) die Dalumer Führung aus. Doch Herzlake kam durch Holterhaus (56.), Eugen Freier (66.) und Hendrik Lüllmann (86.) tatsächlich noch zum 4:4.
Als alles nach einem spektakulären Remis aussah, schlug Dalum noch einmal zu: Der kurz zuvor eingewechselte John Schäfer vollendete in der 89. Minute einen Konter zum 5:4-Endstand.
Dalum bleibt damit nach dem 2:2 in Haren ungeschlagen. Herzlake kassiert nach dem 5:0 gegen Eltern dagegen den ersten Dämpfer.