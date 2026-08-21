Kreisliga-Kompass: Dalum gewinnt Neun-Tore-Wahnsinn in Herzlake

Der 3. Spieltag der Opti-Wohnwelt-Emslandliga hat schon zum Auftakt geliefert: Neun Tore beim 5:4 des SV Dalum in Herzlake und das war erst der Anfang.

Am Freitag und Sonntag geht es mit Nachholspiel, Doppelbelastungen und einem vorgezogenen Duell des sechsten Spieltags weiter. Nur das Spitzenspiel zwischen Grenzland Twist und Teglingen muss diesmal ausfallen.

Hier trudeln wie gewohnt nach und nach alle Spielberichte des Wochenendes ein. Also immer wieder reinschauen, die Emslandliga hat gerade erst angefangen, Geschichten zu schreiben.