Kreisliga-Kompass: Börger gegen Bawinkel

Die Vorberichte zu allen Partien des 1. Spieltags erscheinen hier nach und nach.

Am Sonntag stehen mit SV Surwold – FC 47 Leschede, VfL Emslage – SV Adler Messingen sowie SV Grenzland Twist – SV Sparta Werlte drei weitere Begegnungen auf dem Programm. Den Abschluss des ersten Spieltags bildet am 11. August das Duell zwischen SV Raspo Lathen und dem VfL Rütenbrock.

Die Sommerpause ist vorbei, die Opti-Wohnwelt-Emslandliga startet in die Saison 2026/27. Den Auftakt machen bereits am Mittwoch der SV Eltern und der SV Teglingen, ehe eine halbe Stunde später die DJK Eintracht Börger den SV Bawinkel empfängt. Am Freitag folgt das Duell zwischen dem TuS Haren und Aufsteiger SV Dalum.

Wenn am Mittwoch der Sechste auf den Zwölften der Vorsaison trifft, geht es für beide Teams darum, den gelungenen Pflichtspielstart mit den ersten Ligapunkten zu veredeln.

Börger setzte sich souverän mit 6:0 bei der SG Lahn/Wieste durch und bestätigte damit seine Offensivstärke aus der Vorsaison. Der Tabellensechste der vergangenen Spielzeit möchte den eingeschlagenen Weg unter Trainer Thomas Albers fortsetzen. Auch der SV Bawinkel löste seine Pflichtaufgabe und gewann bei Olympia Laxten II mit 3:1. Nach Platz zwölf in der vergangenen Saison will die Mannschaft von Michael Wilken nun den nächsten Entwicklungsschritt machen.

Am Mittwoch um 20 Uhr empfängt die DJK Eintracht Börger den SV Bawinkel zum zweiten Duell des 1. Spieltags der Opti-Wohnwelt-Emslandliga. Beide Mannschaften reisen mit einem Erfolgserlebnis aus dem Emco-Kreispokal an.

Mit dem Duell zwischen dem SV Eltern und dem SV Teglingen startet die Opti-Wohnwelt-Emslandliga in die Saison 2026/27. Beide Mannschaften gehen mit einem Erfolgserlebnis in den Ligaauftakt.

Der SV Eltern zog am Sonntag durch einen 3:1-Erfolg gegen den SV Fortuna Beesten in die zweite Runde des Emco-Kreispokals ein. Bereits am Freitag setzte der SV Teglingen mit einem deutlichen 6:0 beim SV Werpeloh ein erstes Ausrufezeichen.

Die spannendste Emslandliga seit Jahren

Während Eltern nach dem erfolgreichen Klassenerhalt den nächsten Entwicklungsschritt machen möchte, beginnt in Teglingen mit Trainer Malte Bohse eine neue Ära. Beide Teams wollen den Schwung aus dem Pokal mitnehmen und sich zum Ligaauftakt die ersten drei Punkte sichern.

Mit dem Duell fällt zugleich der Startschuss für eine Saison, die aus meiner Sicht so spannend werden könnte wie lange nicht mehr. Einen klaren Topfavoriten gibt es für mich nicht, stattdessen bringen gleich mehrere Mannschaften gute Argumente für eine Platzierung in der Spitzengruppe mit. Genau diese Ausgeglichenheit könnte die Opti-Wohnwelt-Emslandliga 2026/27 zu einer der spannendsten Spielzeiten der vergangenen Jahre machen.





