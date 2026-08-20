Kreisliga-Kompass: Bawinkel überrascht - knackt Haren den SV?

Damit wartet ein interessantes Duell: Bestätigt Bawinkel seinen bislang starken Saisonstart vor eigenem Publikum oder verwandelt Haren seine ordentlichen Auftritte diesmal in den ersten Dreier?

Haren reist dagegen ungeschlagen, aber auch noch sieglos an. Sowohl gegen Aufsteiger Dalum als auch gegen den FC 47 Leschede hieß es am Ende 1:1? Nein: Zum Auftakt gegen Dalum spielte der TuS 2:2, anschließend folgte das 1:1 gegen Leschede. Vier eigene Treffer? Auch hier zeigt der Blick auf die Ergebnisse: drei Tore und zwei Punkte aus zwei Spielen. Vor allem beim Auftakt gegen Dalum ließ die Mannschaft des neuen Trainerduos Marius Kleinsorge und Marcel Gebers einige Möglichkeiten liegen.

Der SV Bawinkel war für mich eine der positiven Überraschungen des ersten Spieltags. Mit dem 3:1 bei Eintracht Börger gelang der Mannschaft von Michael Wilken ein echter Auftakt nach Maß. Beim anschließenden 1:2 gegen Surwold blieb der nächste Punktgewinn zwar aus, unter der Woche zeigte der SVB im Emco-Kreispokal aber wieder seine offensive Seite: 7:0 bei Eintracht Neulangen. Leon Looschen und Timo Wintels trafen dabei jeweils doppelt. Dazu sorgte Bawinkel zuletzt mit der Rückkehr des höherklassig erfahrenen Jannik Looschen auch personell für Aufsehen.

Am Sonntag um 15 Uhr fordert der TuS Haren den SV Bawinkel auf dessen Sportplatz heraus. Dabei treffen zwei Mannschaften aufeinander, die in den ersten Wochen durchaus auf sich aufmerksam gemacht habenwenn auch auf unterschiedliche Art.

Am Freitag um 19:30 Uhr treffen mit dem VfL Emslage und dem VfL Rütenbrock zwei Mannschaften aufeinander, die nach zwei Spieltagen jeweils bei einem Punkt stehen. Emslage belegt aktuell Rang zwölf, Rütenbrock steht unmittelbar davor auf Platz elf.

Gerade beim Bezirksliga-Absteiger aus Emslage hatte ich vor der Saison mit einem stärkeren Start gerechnet. Nach dem 2:4 gegen Aufsteiger Adler Messingen folgte ein 1:1 bei Sparta Werlte. Trainer Oliver Peters sah dort besonders in der ersten Hälfte die gewünschte Reaktion seiner Mannschaft. Kai Völlering brachte den VfL sehenswert in Führung, nach der Pause fehlte jedoch zunehmend die Entlastung. Unter der Woche setzte es zudem einen weiteren Dämpfer: Im Emco-Kreispokal schied Emslage mit 1:4 bei Holthausen-Biene II aus, trotz langer Überzahl.

Rütenbrock wartet ebenfalls noch auf den ersten Sieg. Nach dem 1:1 bei Raspo Lathen lieferte die Mannschaft von Jörg Brunen beim 4:5 gegen Tabellenführer Grenzland Twist ein echtes Spektakel. Michael Stevens und David Korte sorgten früh für eine 2:0-Führung, doch Twist drehte die Partie. Immerhin: Fünf Tore in zwei Spielen zeigen, dass Rütenbrock offensiv durchaus seine Möglichkeiten besitzt.

Damit geht es für beide um mehr als nur drei Punkte: Schafft Emslage nach Liga-Fehlstart und Pokal-Aus die von Peters geforderte nächste Reaktion oder belohnt sich Rütenbrock erstmals für seine offensive Gefährlichkeit?

Heute, 19:45 Uhr SV Adler Messingen 1922 Messingen DJK Eintracht Börger Börger 19:45 PUSH

Am Freitag um 19:45 Uhr wird das ausgefallene Duell des zweiten Spieltags zwischen SV Adler Messingen und DJK Eintracht Börger nachgeholt. Für beide beginnt damit ein intensives Wochenende: Messingen muss am Sonntag bereits in Surwold ran, Börger empfängt Sparta Werlte. Sieben Tore in Salzbergen, acht in Laxten Messingen meldete sich nach zwei Jahren Abstinenz eindrucksvoll in der Opti-Wohnwelt-Emslandliga zurück. Beim Bezirksliga-Absteiger VfL Emslage gewann der Aufsteiger mit 4:2. Michael Thuinemann traf doppelt, Jannik Herrmann und Jonah Holle erzielten die weiteren Treffer. Damit hat der Adler bei seinem Comeback direkt gezeigt, dass er sich vor der neuen Liga nicht verstecken muss. Börger steht dagegen nach dem überraschenden 1:3 zum Auftakt gegen Bawinkel noch ohne Ligapunkt da. Unter der Woche gab es allerdings die passende Antwort: Im Emco-Kreispokal setzte sich die Eintracht nach einem wilden 3:3 gegen Tabellenführer Grenzland Twist im Elfmeterschießen mit 7:5 durch. Gerade dieser Erfolg dürfte Selbstvertrauen geben. Für mich ist die Partie auch mit Blick auf meine Saisonprognose interessant: Börger hatte ich in der Spitzengruppe erwartet, Aufsteiger Messingen dagegen zunächst weiter hinten eingeordnet. Der erste Eindruck spricht bislang eher für den Adler. Bestätigt Messingen seinen starken Einstand oder nimmt Börger den Pokal-Schwung mit und holt die ersten Ligapunkte?

Heute, 20:00 Uhr SV Eltern Eltern SV Raspo Lathen Lathen 20:00 live PUSH