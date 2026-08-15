Kreisliga-Kompass: Absteiger unter Druck, Bawinkel will nachlegen

Wer bestätigt den ersten Eindruck, wer korrigiert ihn und wer setzt das nächste Ausrufezeichen? Die Vorberichte zu allen Partien des zweiten Spieltags erscheinen hier nach und nach.

Adler Messingen ist am zweiten Spieltag noch nicht in der Liga gefordert. Der Aufsteiger steht dafür bereits am Freitag in der 2. Runde des Emco-Kreispokals auf dem Platz. Das Ligaduell gegen die DJK Eintracht Börger wird erst am 21. August 2026 ausgetragen.

Während einige Teams ihren starken Auftakt bestätigen wollen, stehen andere bereits vor der Frage nach der richtigen Antwort auf den ersten Dämpfer. Der SV Dalum darf dagegen zuschauen, der kleine Nachteil einer Liga mit 15 Mannschaften.

Am Sonntag geht es um 15 Uhr gleich fünfmal zur Sache: VfL Rütenbrock – SV Grenzland Twist, Sparta Werlte – VfL Emslage, SV Bawinkel – SV Surwold, VfL Herzlake – SV Eltern und TuS Haren – FC 47 Leschede.

Kaum ist der erste Spieltag verarbeitet, wartet schon die nächste Runde in der Opti-Wohnwelt-Emslandliga. Den Anfang macht am Freitag um 20 Uhr der SV Teglingen gegen Aufsteiger SV Raspo Lathen.

Morgen, 15:00 Uhr SV Bawinkel 1956 SV Bawinkel SV Surwold Surwold 15:00 PUSH Überraschungsteam trifft auf meinen Kandidaten für die Spitzengruppe

Am Sonntag um 15 Uhr empfängt der SV Bawinkel den SV Surwold. Für mich ist es eines der interessantesten Duelle des zweiten Spieltags der Opti-Wohnwelt-Emslandliga. Bawinkel sorgte zum Auftakt für eine der ersten Überraschungen der Saison. Beim von mir deutlich höher eingeschätzten DJK Eintracht Börger gewann die Mannschaft von Michael Wilken verdient mit 3:1. Marco Lenger, Leon Looschen und Timo Wintels sorgten für einen Start nach Maß und lieferten direkt Argumente dafür, meine Einordnung des SVB ins untere Tabellendrittel zu hinterfragen.

Surwold wartet dagegen noch auf sein erstes Ligaspiel. Die Partie gegen den FC 47 Leschede wurde am vergangenen Wochenende nach einem Unfall auf Surwolder Seite abgesagt. Der letzte Pflichtspielauftritt verlief ebenfalls nicht nach Wunsch: Im Emco-Kreispokal setzte es beim ASV Altenlingen II eine deutliche 0:5-Niederlage. Trotzdem gehört die Mannschaft von Marco Langen nach Platz vier in der Vorsaison und mit Torjägern wie Lukas Borgmann und Michael Eissing für mich weiterhin zu den Kandidaten für die Spitzengruppe. ➡️ Was will der SV Bawinkel damit sagen? Bestätigt Bawinkel seine erste Überraschung oder zeigt Surwold bei seinem verspäteten Saisonstart, warum mit den Surwoldern oben zu rechnen ist? Wiedersehen nach dem Abstieg: Werlte empfängt Emslage Morgen, 15:00 Uhr SV Sparta Werlte Werlte VfL Emslage Emslage 15:00 PUSH Wiedersehen nach dem Abstieg: Werlte empfängt Emslage Vor einem Jahr noch gemeinsam in der Bezirksliga, treffen sich Sparta Werlte und der VfL Emslage am Sonntag um 15 Uhr eine Etage tiefer wieder. Beide Mannschaften stehen nach einem missglückten Saisonauftakt bereits vor der Suche nach der ersten Antwort. Die neu formierten Spartaner verloren zum Auftakt mit 2:5 bei Grenzland Twist. Dabei wurde die Partie durch die Rote Karte gegen Torhüter Justin Kremer sowie mehrere verletzungsbedingte Ausfälle erheblich beeinflusst. Nun wartet für die junge Mannschaft von Steffen Hoormann das erste Heimspiel. Auch Emslage hatte sich den Start anders vorgestellt. Der VfL unterlag Aufsteiger Adler Messingen überraschend mit 2:4, nachdem zwischenzeitlich sogar ein 0:4 auf der Anzeigetafel stand. Kai Völlering sorgte mit seinem Doppelpack zumindest noch für Ergebniskosmetik. Die bisherige Bilanz spricht für die Gastgeber: Von 20 Duellen gewann Sparta elf, Emslage sechs, dreimal wurden die Punkte geteilt. Wer schafft im direkten Duell der beiden Bezirksliga-Absteiger den Befreiungsschlag und holt die ersten Punkte der Saison?

– Foto: René Diebel

Morgen, 15:00 Uhr TuS Haren 1920 Haren FC 47 Leschede Leschede 15:00 PUSH Haren will sich belohnen - Leschede steigt verspätet ein Am Sonntag um 15 Uhr empfängt der TuS Haren den FC 47 Leschede zum zweiten Spieltag der Opti-Wohnwelt-Emslandliga. Während Haren bereits die ersten 90 Ligaminuten in den Beinen hat, feiern die 47er nach der Spielabsage gegen Surwold erst jetzt ihren Saisonauftakt. Der TuS hinterließ beim 2:2 gegen Aufsteiger SV Dalum einen guten Eindruck. Die Mannschaft von Marius Kleinsorge und Marcel Gebers war über weite Strecken spielbestimmend, ließ allerdings zahlreiche Möglichkeiten liegen. Mirco Husmann traf per Elfmeter und scheiterte kurz vor Schluss noch am Pfosten. Leschede reist dagegen ausgeruht nach Haren. Unter Neu-Trainer Michael Zimdars beginnt nach zwei Jahren unter Friedhelm Schüring ein neues Kapitel. Mit Johannes Duisen und Michael Knieper verfügt die 47er weiterhin über bewährte Torgefahr, hinzu kommen eigene Talente und frische Impulse durch das neue Trainerteam. Besonders gespannt bin ich auf die 47er ohnehin: Michael Zimdars hat bereits angekündigt, meine Einordnung Leschedes ins Mittelfeld gerne widerlegen zu wollen. Gelingt Haren diesmal die Belohnung für den Aufwand oder liefert Leschede bei seinem verspäteten Saisonstart gleich das erste Argument dafür? Hier geht’s direkt zum Kanal ⬇️ Keine News mehr verpassen, mit dem Whatsapp-Kanal „#AusLiebeZumFußball“ Abonnieren, Glocke aktivieren und nichts mehr verpassen! Herzlake steigt ein - Eltern sucht die richtige Antwort Morgen, 15:00 Uhr VfL Herzlake Herzlake SV Eltern Eltern 15:00 live PUSH Herzlake steigt ein - Eltern sucht die richtige Antwort Am Sonntag um 15 Uhr empfängt der VfL Herzlake den SV Eltern zum Derby in der Opti-Wohnwelt-Emslandliga. Für die Gastgeber ist es gleichzeitig der verspätete Saisonauftakt: Herzlake hatte am ersten Spieltag spielfrei. Ganz ohne Pflichtspielpraxis geht die Mannschaft von Manuel Peters allerdings nicht in die Partie. Im Emco-Kreispokal setzte sich der VfL mit 2:1 beim SV Dohren durch. Nach Platz fünf in der Vorsaison, 76 erzielten Toren und gezielten Verstärkungen gehört Herzlake für mich zu den Mannschaften, denen ich erneut eine Platzierung in der Spitzengruppe zutraue. Auch die Kaderbreite ist gewachsen: Zum Trainingsauftakt standen 22 Spieler zur Verfügung, nahezu jede Position ist doppelt besetzt. Der SV Eltern gewann ebenfalls sein Pokalspiel in Beesten, musste zum Ligaauftakt gegen den SV Teglingen allerdings eine 0:3-Heimniederlage hinnehmen. Nun wartet ausgerechnet im Derby die nächste anspruchsvolle Aufgabe. Auch abseits des Platzes macht Herzlake aus seinem ersten Liga-Heimspiel etwas Besonderes: Für die Partie gibt es ein VIP-Angebot mit Eintritt, Essen und Getränken. Kann Herzlake meine Einschätzung zum Saisonstart bestätigen – oder gelingt Eltern ausgerechnet im Derby die richtige Antwort auf das 0:3 zum Auftakt?

Teglingen will nachlegen - Aufsteiger Lathen kommt mit Rückenwind