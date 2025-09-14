Kreisliga Kompakt: Vom Thron geholt

Die Gastgeber gingen in der 14. Minute durch Florian Haselbacher in Front. Der SVG versäumte es bei guten Chancen, die Führung auszubauen. In der 57. Minute sah SG-Akteur Alex Pfaff wegen wiederholten Foulspiels Gelb-Rot. In der 63. Minute unterlief Marcel Hösl ein Eigentor, es hieß 1:1. Kurz vor Schluss schoss Simon Kaiser den SV Grafenhausen aber wieder in Front. (81.). Mit seinem zweiten Tor am Abend machte Haselbacher den Deckel auf die Partie. "Das war eine gute Leistung von uns. Wir haben verdient gewonnen", freute sich SV-Trainer Georg Isele.

Info´s zu weiteren Spielen gibt es im BZ-Plus-Artikel.

Tore: 1:0 Haselbacher (16.), 1:1 Hösl (63., ET), 2:1 Kaiser (81.), 3:1 Haselbacher (88). SR: Peter Becker. ZS: 200.