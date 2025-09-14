 2025-09-10T07:23:22.987Z

Allgemeines
Tim Rüdiger durfte sich gleich dreimal als Torschütze für die SG Lenzkirch-Saig gegen den SV Titisee feiern lassen.
– Foto: Wolfgang Scheu

Kreisliga Kompakt: Vom Thron geholt

Der SV Grafenhausen bringt der SG St. Märgen/St. Peter die erste Niederlage in dieser Kreisliga-A-Saison bei.

Eine gebrauchte Woche liegt hinter dem SV Ewattingen, der gleich zweimal verliert.

Do., 11.09.2025, 19:30 Uhr
SV Grafenhausen 1921
SV Grafenhausen 1921Grafenhausen
SG St. Märgen / St. Peter
SG St. Märgen / St. PeterSG St. Märgen
3
1
Abpfiff

Die Gastgeber gingen in der 14. Minute durch Florian Haselbacher in Front. Der SVG versäumte es bei guten Chancen, die Führung auszubauen. In der 57. Minute sah SG-Akteur Alex Pfaff wegen wiederholten Foulspiels Gelb-Rot. In der 63. Minute unterlief Marcel Hösl ein Eigentor, es hieß 1:1. Kurz vor Schluss schoss Simon Kaiser den SV Grafenhausen aber wieder in Front. (81.). Mit seinem zweiten Tor am Abend machte Haselbacher den Deckel auf die Partie. "Das war eine gute Leistung von uns. Wir haben verdient gewonnen", freute sich SV-Trainer Georg Isele.

Info´s zu weiteren Spielen gibt es im BZ-Plus-Artikel.

Tore: 1:0 Haselbacher (16.), 1:1 Hösl (63., ET), 2:1 Kaiser (81.), 3:1 Haselbacher (88). SR: Peter Becker. ZS: 200.

Heinz Wittmann (BZ)Autor