Kreisliga kompakt: TUS Hilter siegt und siegt und siegt!

In der Kreisliga Osnabrück feierte der TUS Hilter gegen Ballsport Eversburg den zehnten Sieg im elften Spiel und festigte damit die Tabellenführung. In einem sehr intensiven Spiel gewann der SV Hellern bei starken SC Lüstringen und setzt sich in der Spitzengruppe der Liga fest. Mit einem verdienten 2:0-Erfolg gegen den von Sebastian Staas gecoachten BSV Holzhausen springt der OSC über den Strich. Der VFR Voxtrup II führte gegen Aufsteiger SV Viktoria Gesmold schnell mit 2:0 Toren, musste sich am Ende aber mit 2:4 geschlagen geben und sitzt im Tabellenkeller fest. Der SV Kosova belohnte sich gegen den TV Wellingholzhausen nicht für die gute Leistung und unterlag auf dem kleinen Schotterplatz am Klushügel mit 0:2 Toren. Der SF Schledehausen unterlag gegen VFL Kloster Oesede.

Ein verdienter Sieg mit sehr viel Ballbesitz. Wir haben uns lange schwer getan gegen einen Gegner, der mit einer Fünferkette gut verteidigt hat. Am Ende zählen die drei Punkte,“ sagte uns Trainer Patrick van der Sanden vom Tabellenführer TUS Hilter.

TUS Hilter machte über weite Strecken das Spiel, doch nach dem 2:1 Anschlusstreffer hatten wir unsere Momente. Leider können wir nicht zwingend genug aufs 2:2 gehen und Hilter machte dann das 3:1. Am Ende ein insgesamt verdienter Sieg für Hilter - aber wir gehen weiter gestärkt in die nächsten Partien,“ lautet das Statement von Trainer Yannik Kaiser (Ballsport Eversburg).

SC Lüstringen - SV Hellern 2:3 (1:1)

Besonderes Vorkommnis: 85. Min. gelb-rote Karte gegen Lukas Sperber (SV Hellern)

"Es war ein intensives, kampfbetontes Spiel – sicher kein fußballerischer Leckerbissen -, aber dafür mit viel Leidenschaft auf beiden Seiten. Solche Spiele können auch mal unentschieden ausgehen, aber wir haben uns den 3:2-Sieg am Ende verdient. Wir hatten die nötige Mentalität, mehr Körner in der Schlussphase und den klaren Plan, wie wir Lüstringen bespielen müssen. Genau das hat den Unterschied gemacht,“ meinte Coach Felix Zimmermann (SV Hellern).

"Es war insgesamt kein besonders ansehnliches Spiel. Drei individuelle Fehler beziehungsweise unglückliche Aktionen, die letztlich zu Gegentoren geführt haben, sind einfach zu viel für ein vermeintliches Topspiel und zeigen deutlich, dass wir uns als Mannschaft noch in der Entwicklung befinden. Wir dürfen dabei nicht vergessen, dass es für uns ein Aufbaujahr ist. Glückwunsch an Hellern und an Felix, der seine Mannschaft sehr gut auf dieses emotionale Spiel vorbereitet hat,“ lautet das Statement von Trainer Can Özalp (SC Lüstringen).

OSC - BSV Holzhausen 2:0 (0:0)

"Wir kommen richtig gut ins Spiel und erspielen uns eine Reihe richtig guter Chancen. Nach 15 Minuten kannst oder besser gesagt musst du 3:0 führen. Das ist allerdings unser leid aktuell. Wir brauchen zu viele Chancen um zu treffen und deshalb steht es zur Pause 0:0 statt 5:0! Zweite Halbzeit startet ähnlich und wir scheitern mit besten Möglichkeiten und halten Holzhausen so im Spiel. Am Ende ein hochverdienter Sieg, der zu knapp war und wo wir auch wieder eine Phase überstehen mussten, in der wir uns bei unserem Keeper bedanken können, dass wir zu „null“ gespielt haben. Wenn man aber heute unseren Kader sieht und bedenkt, dass wir zum Ende unseren Torhüter als Feldspieler einwechseln mussten, macht mich die Leistung der Truppe noch stolzer,“ lautet das Statement von Coach Derek Cooper (OSC).

"Zum heutigen Spiel ist nicht viel zu sagen. Der OSC hat es heute echt ordentlich gemacht und auch in der Höhe verdient mit 2:0 gewonnen. Wir haben es von der ersten bis zur 94. Minute nicht geschafft, das vorher Besprochene aufs Feld zu bekommen. Daher heißt es, einen Haken ans Spiel machen, in der Woche weiter arbeiten und am nächsten Sonntag wieder angreifen, lautet das Fazit von Co-Trainer Sebastian Staas.

VFR Voxtrup II - SV Viktoria Gesmold II 2:4 (2:3)

"Nachdem wir 2:0 in Führungen gehen nach 19 Minuten, verlieren wir komplett den Faden. Dreimal geht der Rasensprenger an und wir kassieren drei Gegentore die unnötig sind. Zweite Halbzeit war dann nicht mehr viel und wir konnten das Spiel nicht mehr zu unseren Gunsten drehen. Wenn man unten drin steht, läuft einiges gegen einen. Für Entschuldigungen ist keine Zeit und wir müssen schleunigst den Dreh bekommen und Punkten,“ zog Hugo Sobral sein Fazit nach dem Spiel.

"Wir haben heute ein wildes, unruhiges Spiel gewonnen. Nach 20 Minuten liegen wir 0:2 zurück und kommen dann nach einer von drei(!!!) Rasensprengerunterbrechungen über den Kampf zurück ins Spiel und drehen das Ergebnis bis zur Halbzeit. In der zweiten Halbzeit war es viel Kampf und wenig Fußball auf beiden Seiten. Kurz vor dem Ende spielen wir dann einen Angriff gut aus und mit dem 4:2 war dann der Deckel drauf. Wieder eine richtig gute kämpferische Leistung von unseren Jungs. Aber Respekt auch an Hugo und seine Jungs für die gute Leistung,“ lautet das Statement von Trainer Dennis Bolwin (SV Viktoria Gesmold II).

SV Kosova - TV Wellingholzhausen 0:2 (0:0)

„Wir haben auf Schotter gespielt und es war kein gutes Spiel. Es wäre mehr drin gewesen. Wir müssen einfach weiter machen, auch wenn’s schwer ist,“ sagte uns Festim Beqiri (SV Kosova).

"Heute steht für uns das Auswärtsspiel beim SV Kosovo an, bei dem wir unbedingt drei Punkte einfahren müssen. Uns ist bewusst, dass es gegen den Tabellenletzten kein Selbstläufer wird und wir auf schwierigem Untergrund alles abrufen müssen. Mit voller Entschlossenheit wollen wir den Kampf annehmen und am Ende als Sieger vom Platz gehen,“ sagte uns Coach Florian Vornholt (TV Wellingholzhausen).