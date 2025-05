Kreisliga kompakt: Sternstunde des SV Titisee beim Team aus Blumberg

Die 100 Zuschauer sahen am Samstag auf dem Mundelfinger Sportplatz im Kampf um den Klassenerhalt von Beginn an einen offenen Schlagabtausch. Marlon Gebhardt brachte die Einheimischen nach 21 Minute in Front. Stefan Kürner gelang in der 29. Minute der Ausgleich. Gleich nach dem Seitenwechsel vermochte der überragende Kürner, seine Tore zwei und drei am Nachmittag zu verbuchen. Marin Jerg verkürzte in der 70. Minute. Dominik Mäder gelang in der 74. Minute noch der Ausgleich. SG-Trainer Andreas Saier: "Das Unentschieden geht unterm Strich in Ordnung. Man muss den großen Willen der Mundelfinger anerkennen. Wobei, uns bringt der Punkt mehr als ihnen." SV-Trainer Markus Ettwein sagte nach der Partie: "Es war ein gutes und wildes Spiel. Wir haben Moral gezeigt, das Unentschieden geht in Ordnung. Der Klassenerhalt wird sehr schwer, unsere Mannschaft lebt aber."





Tore: 1:0 Gebhardt (21.), 1:1 Kürner (29.), 1:2 Kürner (55.), 1:3 Kürner (61.), 2:3 Jerg (70.), 3:3 Mäder (74.). SR: Jürgen Vogelbacher. ZS: 100.