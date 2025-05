Kreisliga kompakt: SG Riedböhringen/Fützen vertragt die Entscheidung

Die SG Unadingen/Dittishausen geht mit einem Polster von vier Zählern auf den Tabellenvorletzten SV Mundelfingen in die letzten beiden Partien. "Der Sieg war natürlich enorm wichtig für uns. Wir hoffen, dass wir den drittletzten Platz nun halten können", sagte SG-Coach Javi Invernot. Im Anschluss an das Tor zum 1:0 kassierte die Heimelf praktisch im Gegenzug das 1:1 und überstand eine Drangphase samt Lattenkopfball des SV Grafenhausen mit etwas Glück. Nach dem 2:1 steuerten die Gastgeber dann aber dem Heimdreier souverän entgegen. Gästetrainer Nils Boll reklamierte in der Endphase etwas zu heftig – und sah dafür die Rote Karte.

Dem FC Brigachtal ist ein großer Schritt in Richtung Meisterschaft gelungen. "Es war ein Spiel auf Augenhöhe. Wir hatten über die 90 Minuten aber die besseren Chancen", sagte Heimcoach Daniel Wehrle. Den Siegtreffer erzielte Marc Albrecht in der 83. Spielminute. Der Top-Torjäger des Tabellenführers war von Tim Burggraf wunderbar in Szene gesetzt worden und drückte das Spielgerät am langen Pfosten über die Torlinie. Gefeiert werden kann beim FC Brigachtal aber noch nicht, da auch der Tabellenzweite SG Riedböhringen/Fützen seine Hausaufgaben erledigte. Daniel Wehrle hat sich, anders als ein Teil seiner Spieler, die Partie des Verfolgers in Pfohren nicht angesehen. "Mein Fokus liegt auf dem Spiel nächste Woche gegen den SV Titisee", so Wehrle. Dort kann der FC Brigachtal dann aus eigener Kraft Meister werden.





Tore: 1:0 Debatin (30./ET), 1:1 Rodriguez-Lopez (55.), 2:1 Albrecht (83.). Schiedsrichter: Nihat Sari. ZS: 250.