Kreisliga kompakt: SG Malsburg dreht Hinspiel gegen Grenzach-Wyhlen

Im Aufstiegshinspiel zur Kreisliga A in Malsburg gelang den Gästen aus Grenzach-Wyhlen (Vizemeister der B-Staffel II) der Führungstreffer: Amaar Alsaabi staubte zum 1:0 ab (25.). Fünf Minuten später verpasste es Yunus Teker, auf 2:0 zu erhöhen. Die SG Malsburg/Marzell-Wollbach (Vizemeister der B-Staffel I) überstand diese brenzlige Phase und drehte die Partie. Zunächst glich Sascha Lais zum 1:1 aus (35.), indem er einen Abpraller von der Latte verwertete. Kurz vor dem Pausenpfiff erhöhte Finn-Christian Wetzel nach einem Freistoß auf 2:1. An der Heimführung konnte Grenzach-Wyhlen im zweiten Abschnitt nicht mehr ernsthaft rütteln. Somit geht Malsburg/Marzell-Wollbach mit einem Vorteil in das Rückspiel am Samstag (18 Uhr) in Grenzach.





Tore: 0:1 Alsaabi (25.), 1:1 Lais (35.), 2:1 F. Wetzel (45.+2). SR: Bräutigam (Weil).