Kreisliga Kompakt: Platzverweis und Tore beim Sieg des SV Grafenhausen

Finn Ebertsch markierte in der 23. Minute das 1:0. Matteo Linke legte in der 35. Minute nach. Die Gäste kamen durch einen traumhaften Freistoß aus 20 Meter von Thomas Böhler zum Anschluss. In der zweiten Halbzeit war die Partie hartumkämpft. Hannes Lehmann gelang in der 88. Minute aber die Entscheidung. SV-Trainer Karlheinz Krause meinte nach dem Schlusspfiff: "Es war in der ersten Halbzeit ein super Auftritt meiner Mannschaft. Wir müssen 5:1 oder 6:1 führen. Die zweite Halbzeit war dann auf des Messers Schneide. Der Sieg war aber hochverdient."

Die Gäste besaßen zunächst gute Torchancen, brachten den Ball aber nicht unter. In der 40. Minute erhielten die Einheimischen einen Elfmeter, den Fabian Müller in das 1:0 ummünzte. Dem überragenden Müller gelang nach der Pause ein wichtiger Doppelschlag. Benito Hettich vermochte in der 76. Minute für Unadingen/Dittishausen zu treffen. In der Schlussminute stellte aber Nils Hewer den Endstand her. Gästetrainer Javier Invernot: "In der ersten Halbzeit hatten wir leichte Feldvorteile. Der Elfmeter war umstritten. Mit dem Tor zum 3:0 war die Sache dann aber praktisch gelaufen."

Ali Aliev brachte die Gastgeber nach 20 Minuten in Front. Nach dem Seitenwechsel gelang Jonas Hauger der Ausgleich (56.). Tobias Sumser markierte in der 67. Minute das Führungstor für Pfohren. In der 77. Minute bekamen die Gäste einen berechtigen Foulelfmeter zugesprochen. Ramon Arndt münzte diesen zum 3:1 aus Sicht des FCP um. Vencimo Micael Do Cabo schaffte in der ersten Minute der Nachspielzeit nur noch den direkten Anschluss. In der dritten Minute der Nachspielzeit sah SV-Akteur Okello Maurice wegen wiederholten Foulspiels Gelb-Rot. "Es war ein unglückliche Niederlage. Wir haben gute Ansätze gezeigt, waren in der zweiten Halbzeit aber teils etwas zu schüchtern", befand SV-Coach Raphael Klein.

Die erste Halbzeit war ausgeglichen. Marco Simon brachte die Gäste in Front. Hölzlebruck bekam dann einen Foulelfmeter zugesprochen den Eugen Baibarak verwandelte. In der 28. Minute gingen die Kicker aus St. Märgen und St. Peter durch Stefan Kürner erneut in Führung. Michael Schübel gelang praktisch mit dem Pausenpfiff der Ausgleich. In der zweiten Halbzeit war die SG dann überlegen. Adrian Kleiser traf direkt nach dem Seitenwechsel zum 3:2 aus Gästesicht. Marco Simon markierte in der 82. Minute den Endstand. "Wir haben insgesamt die bessere Spielanlage gezeigt und verdient gewonnen", befand SG-Trainer Jannik Schuler.

Die 250 Zuschauer sahen eine hektische Partie mit fünf Toren und vier Platzverweisen. Zunächst ging Blumberg durch Lennart Knöpfle in Front. Daniel Eichhorn konnte mit einem verwandelten Handelfmeter ausgleichen. Der Blumberger Aleksej Reznikov sah wegen des Handspiels die Rote Karte. In der 70. Minute brachte Ruben Rodriguez-Lopez den TuS wieder in Führung. In der Schlussphase wurde es extrem hektisch. Bei Grafenhausen sah Matti Wunsch glatt Rot wegen Spielerbeleidigung und Kevin Rosa wegen Beleidigung Gelb-Rot. Bei Blumberg bekam Dejan Jugovic wegen Meckerns Gelb-Rot. Eichhorn glich in der neunten Minute der "Overtime" aus. Eichhorn schoss in der elften Minute der Verlängerung einen Elfmeter an die Latte, im Nachschuss war dann aber Florian Haselbacher erfolgreich. Tore: 0:1 Knöpfle (45.), 1:1 Eichhorn (45., Elfmeter), 1:2 Rodriguez-Lopez (70.), 2:2 Eichhorn (99.). 3:2 Haselbacher (101.). SR: Dario Murat. ZS: 250.

Elias Stihl traf mit einem herrlichen Freistoß in den Winkel zum 1:0 (18.). Bräunlingen lief an, wollte ausgleichen. Den Gästen fehlten aber die zündenden Ideen. In der 62. Minute markierte Justin-Tay Schmitt das 2:0. In der Schlussphase wurde es hektisch. Ein Gästeakteur sah Gelb-Rot – und Kirchen-Hausen bekam einen Elfmeter. Stihl traf vom Punkt zum Endstand. "Wir hatten zwar mehr Ballbesitz, sind aber immer wieder am Sechzehner hängen geblieben. Kirchen-Hausen hat gut verteidigt und letztlich verdient gewonnen", befand FCB-Coach Daniel Höll. Tore: 1:0 Stihl (18.), 2:0 Schmitt (62.), 3:0 Stihl (93. per Elfmeter). SR: Marcel Haberbosch. ZS: 100.