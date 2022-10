Kreisliga kompakt: Mammendorf erdrückt Eichenau - Maisach verliert in Weßling SC Fürstenfeldbruck sagt Geiselbullach-Partie ab

Landkreis – Während Aich und Geiselbullach schon Richtung Aufstiegsrunde im Frühjahr blicken können, spitzt sich hinter dem Spitzenduo der Kampf um Platz drei zu.

Mammendorf erdrückt Eichenau

Der Negativlauf des FC Eichenau hält weiter an. Die Mannschaft von Coach Willi Kalichmann verlor auf heimischen Geläuf gegen den SV Mammendorf mit 1:3 (1:1). „Absolut verdient“, wie Kalichmann meinte. Sein Mammendorfer Kollege Felix Mayer freute sich dagegen über der besten Saisonleistungen seines Teams. Aus einer geschlossenen Mannschaftsleistung stach der doppelter Torschütze Johannes Resl hervor. „Er hat sich endlich für seinen Einsatz in den letzten Wochen belohnt“, sagte Mayer. Am 27. März erzielte der Youngster sein letztes Ligator, am Sonntag platzte endlich der Knoten.

„Mammendorf war lauf- und spielfreudiger“, erkannte Kalichmann die Niederlage vollumfänglich an. Zwar begann sein Team ordentlich, Lucas Kohlhase stocherte nach neun Minuten den Ball aus dem Getümmel über die Linie (7.), doch „danach haben wir stark nachgelassen.“ Es spielte fast nur noch der SVM. Die Gäste ließen einige hochkarätige Einschussmöglichkeiten ungenutzt oder scheiterten an Eichenaus gut aufgelegten Schlussmann Maximilian Tretschok. So fischte der 27-Jährige einen 25-Meter-Knaller von Kevin Amberger aus dem Kreuzeck (15.). Eine Minute später hatte Tretschok Glück, dass Jakob Hoffmann nach einer Ecke von Johannes Resl zu viel Rücklage hatte und den Ball aus Nahdistanz über das Tor schoss. Nach einer halben Stunde war es dann wieder Tretschok, der per Fußabwehr gegen Resl klärte.

In der 36. Minute war dann aber auch Tretschok machtlos, als Julius Stach aus Nahdistanz unbedrängt einnicken konnte. Nach Wiederbeginn waren die Gäste weiterhin das spielbestimmende Team. Mit einem sehenswerten 18-Meter-Freistoß schoss Resl die Schwarz-Gelben in Führung (49.), fünf Minuten später legte der 20-Jährige das 3:1 nach. Weil von den Hausherren kein größeres Aufbäumen mehr kam, Robert Schliszio traf nach 63 Minuten die Latte, konnten die Mammendorfer den Sieg fast schon locker nach Hause schaukeln.

SC Fürstenfeldbruck: Absage drei Stunden vor Anpfiff

Drei Punkte am grünen Tisch bekommt der TSV Geiselbullach, da der SC Fürstenfeldbruck für das Spiel am Samstag keine Mannschaft zusammenbrachte. „Wir haben viele Kranke und Verletzte“, sagt SCF-Coach Victor Medeleanu. Drei Stunden vor Anpfiff der Partie rief der 47-jährige Rumäne bei seinem Geiselbullacher Trainerkollegen Stefan Held an. Der hatte zwar Verständnis, sagte aber auch: „Das nervt ungemein. Wir hätten die drei Punkte lieber auf dem Platz geholt.“

Sowohl für Held als auch für Medeleanu war es das erste Mal, dass eine Partie wegen Spielermangels abgesagt wurde. Medeleanu: „Das tut echt weh, das habe ich noch nie erlebt. Wir sind an einem absoluten Tiefpunkt.“

Für die Partien gegen Weßling, Maisach und Eichenau hofft Medeleanu auf die Rückkehr einiger Akteure. Das dürfte auch im Sinne des Wettbewerbs sein, denn die drei Brucker Gegner kämpfen alle um den letzten freien Platz für die Aufstiegsrunde. „Über die Spielwertung und die Höhe der Geldstrafe für den SCF entscheidet das Sportgericht“, sagt Spielgruppenleiter Heinz Eckl.