Kreisliga kompakt: Lebenszeichen der Kellerkinder

Die Blumberger siegten im Verfolgerduell klar und dürfen weiter auf den Aufstieg hoffen. Tom Debatin markierte in der 14. Minute das 0:1. Mitte der zweiten Halbzeit vermochte Lennart Knöpfle nachzulegen (66.). Zwei Zeigerumdrehungen weiter ließ Argjend Islami Immendingen hoffen. Doch wiederum nur zwei Minuten später stellte Muhammed Tüysüz den alten Abstand wieder her. Der Sieg für Blumberg ging absolut in Ordnung.

Den Gastgebern glückte vor der Pause ein wichtiger Doppelschlag. Zunächst markierte Jonas Schuler in der 36. Spielminute das 1:0. Benjamin Löffler vermochte in der 41. Minute zu erhöhen. Nach dem Seitenwechsel wurde Pfohren stärker. Julian Sumser gelang in der 56. Minute der Anschlusstreffer. Sumser war es auch, der in 68. Minute zum 2:2 einnetzte. In der Schlussphase wurde es hektisch. Ein FCP-Akteur sah in der 81. Minute Gelb-Rot. In Überzahl gelang Mathias Hättich in der 88. Minute der nicht unverdiente Siegtreffer.





Tore: 1:0 Schuler (36.), 2:0 Löffler (41.), 2:1 Sumser (56.), 2:2 Sumser (68.), 3:2 Hättich (88.). SR: Ingo Joachimsthaler. ZS: 110.