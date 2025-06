Kreisliga kompakt: Klarer Sieg für die SG Unadingen/Dittishausen

Neben dem TuS Bonndorf II muss nun auch der SV Mundelfingen den bitteren Gang in die Kreisliga B antreten. Die SG Riedböhringen/Fützen spielt am Mittwoch in der Aufstiegs-Relegation zuhause gegen die SG Schwarzwald-Union Schönwald-Schonach.

Simon Ott brachte die Hausherren nach elf Minuten in Front. Ott war es auch, der in der 25. Minute erhöhte. Eine Zeigerumdrehung weiter gelang Dominik Mäder der Anschlusstreffer für Mundelfingen. Marco Wirbser stellte mit seinem Tor jedoch den alten Abstand wieder her (43.). Noch vor der Pause lochte Wirbser zum 4:1 ein. Nach einer Stunde Spielzeit markierte Benjamin Mark in der einseitigen Partie das 5:1. In der Schlussphase legte Eisenbach noch zwei Tore drauf. Max Raufer traf in der 85. und Erik Sühling in der 88. Minute ins Schwarze. SVM-Trainer Markus Ettwein sagte nach dem Schlusspfiff: "Das war ein Katastrophenleistung von uns. Wir haben viel zu viele Fehler in der Abwehr gemacht. Das Ding ist durch, wir sind abgestiegen, werden jetzt auch nicht mehr trainieren."

Den Gästen gelang ein Blitzstart, Martin Kech brachte Grafenhausen bereits nach zwei Minuten in Front. St. Märgen/St. Peter lief so früh einem Rückstand hinterher. Die Gastgeber versuchten auszugleichen, brachten das Runde aber zunächst nicht in das Eckige. In der 74. Spielminute dann aber doch der Ausgleich, Marco Simon traf zum verdienten 1:1. Dabei blieb es bis zum Schluss.

Michel Rothweiler brachte die SG Unadingen/Dittishausen gegen stark ersatzgeschwächt angetretene Gäste nach zehn Minuten in Führung. Tobias Wolf erhöhte in der 29. Minute. Robin Wolf stellte in der 40. Minute auf 3:0. Nach dem Seitenwechsel markierte Simon Straub das 4:0 (57.). In der 77. Minute lochte Benito Hettich zum Endstand ein. SG-Trainer Javi Invernot: "Das Spiel war von Anfang an eine klare Sache, wir hatten gefühlt 80 bis 90 Prozent Ballbesitz." Die SG Unadingen/Dittishausen muss in die Relegation. Hier tritt sie zunächst am kommenden Donnerstag, Fronleichnam, 16 Uhr, beim NK Hajduk VS an und hat dann zwei Tage später am Samstag, 16 Uhr, gegen Hajduk Heimrecht.



Tore: 1:0 Rothweiler (10.), 2:0 Tobias Wolf (29.), 3:0 Wolf (40.), 4:0 Straub (57.), 5:0 Hettich (77.). SR: Andreas Kleiser. ZS: 80.

Der bereits als Meister feststehende FC Brigachtal nahm den letzten Spieltag etwas zu locker und verlor überraschend. Zunächst lief vor der tollen Kulisse von 300 Zuschauern noch alles nach Plan. Tim Burggraf traf nach einer halben Stunde zum 1:0. In der 33. Minute bekam der FCB einen Elfmeter zugesprochen den Steffen Isele versenkte. Noch vor der Pause gelang Matteo Linke der Anschluss. Nach dem Seitenwechsel glich Linke aus. Der überragende Linke schoss Immendingen in der 64. Minute in Front. Die Partie war trotz großer Hitze gedreht. In der Nachspielzeit lochte Jaruka Ndow zum Endstand ein. "Wir haben in der zweiten Halbzeit Brigachtal dominiert und verdient gewonnen", jubelte TuS-Trainer Karlheinz Krause.



Tore: 1:0 Burggraf (30.), 2:0 Isele (33., per Elfmeter), 2:1 Linke (43.), 2:2 Linke (49.), 2:3 Linke (64.), 2:4 Ndow (92.). SR: Michael Fischer. ZS: 300.