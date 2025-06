Kreisliga kompakt: Kirchdorfer Erfolgssträhne - Vöttinger Pleitenserie

Auch auf den anderen Kreisliga-Plätzen war am 30. und letzten Spieltag der Saison 2024/25 noch einmal eine Menge geboten: Allershausen feierte einen klaren Auswärtssieg in Eitting, während Kirchdorf das Ampertal-Derby gegen Kranzberg mit 3:1 gewann.

SC Kirchdorf – SV Kranzberg 3:1 (1:0). Kreis-Derbys liegen dem Sportclub in der Rückrunde – und so war auch das Duell mit Kranzberg am Ende eine deutliche Angelegenheit. Nertil Hoxhaj hatte die Hausherren, die den sechsten Dreier in Folge einfuhren, nach einem langen Pass früh in Führung gebracht (7.).