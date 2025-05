Kreisliga kompakt: Führungstrio bleibt ohne Gegentreffer

Der Tabellenführer spielte von Beginn an gut auf. Dennis Kleiser brachte Brigachtal in der 21. Minute in Führung. In der 39. Minute bekamen die Gäste einen Elfmeter zugesprochen. Marc Albrecht behielt vom Punkt die Nerven und markierte das 2:0. Mitte der zweiten Halbzeit stellte Tim Burggraf mit seinem Tor die Weichen endgültig auf Sieg für den Spitzenreiter. Marc Albrecht (73.) und Daniel Wehrle (87.) schraubten mit ihren Treffern das Ergebnis noch in die Höhe. FCB-Trainer Daniel Wehrle: "Es war ein verdienter Sieg für uns. Wir sind gut hinter die Abwehrkette der Grafenhausener gekommen. Das Ergebnis ist aber um ein oder zwei Tore zu hoch ausgefallen."

Tore: 0:1 Kleiser (21.), 0:2 Albrecht (39., per Elfmeter), 0:3 Burggraf (65.), 0:4 Albrecht (73.), 0:5 Wehrle (87.). SR: Andreas Kleiser. ZS: 150.