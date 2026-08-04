Kreisliga-Kompakt: Favoriten setzen erste Ausrufezeichen

Spielszene aus TV Wellingholzhausen - RW Sutthausen – Foto: Martin Lührmann

Die Kreisliga Osnabrück – Staffel B hielt am Sonntag gleich mehrere interessante Duelle bereit.

Die Kreisliga Osnabrück – Staffel B hielt am Sonntag gleich mehrere interessante Duelle bereit. Bezirksliga-Absteiger Hagener SV unterstrich mit einem 4:1-Erfolg gegen den als Mitfavoriten gehandelten VfL Kloster Oesede seine Ambitionen. Das Endergebnis fiel allerdings etwas zu deutlich aus, denn die Gäste hielten die Begegnung über weite Strecken offen.

Der SV Hellern feierte einen 2:1-Heimsieg gegen den OSC. Den Grundstein legte dabei ein Eigentor, das den Gastgebern den Weg zu einem gelungenen Saisonauftakt ebnete.