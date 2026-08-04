Kreisliga-Kompakt: Favoriten setzen erste Ausrufezeichen

Die Kreisliga Osnabrück – Staffel B hielt am Sonntag gleich mehrere interessante Duelle bereit.
Die Kreisliga Osnabrück – Staffel B hielt am Sonntag gleich mehrere interessante Duelle bereit. Bezirksliga-Absteiger Hagener SV unterstrich mit einem 4:1-Erfolg gegen den als Mitfavoriten gehandelten VfL Kloster Oesede seine Ambitionen. Das Endergebnis fiel allerdings etwas zu deutlich aus, denn die Gäste hielten die Begegnung über weite Strecken offen.
Der SV Hellern feierte einen 2:1-Heimsieg gegen den OSC. Den Grundstein legte dabei ein Eigentor, das den Gastgebern den Weg zu einem gelungenen Saisonauftakt ebnete.
Einen überzeugenden Auftritt zeigte Kreisliga-Rückkehrer SV Rasensport beim SC Lüstringen. Julian Knöschke brachte die Gäste kurz vor der Pause verdient in Führung. Mitte der zweiten Halbzeit erhöhte Oliver Went auf 2:0, ehe Michael Utsch in der Nachspielzeit mit dem dritten Treffer alles klarmachte. In der Schlussphase kassierte der SC Lüstringens noch eine Gelb-Roten Karte.
Für eine Überraschung sorgte der TV Wellingholzhausen, der Rot-Weiß Sutthausen deutlich mit 4:1 bezwang. Nach einer 3:1-Halbzeitführung legte Doppelpacker Gino Mistretta nach dem Seitenwechsel seinen zweiten Treffer nach und machte den unerwartet klaren Heimsieg perfekt.