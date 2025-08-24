Kreisliga Kompakt: Ewattingens Moritz Baumgärtner wird zum Matchwinner

Die Aufsteiger setzen ein Zeichen: Sowohl der SV Ewattingen als auch die SG Lenzkirch-Saig gewinnen ihre Spiele. Und bei der SG Unadingen/Dittishausen gehen die Wolf-Brüder erfolgreich auf Jagd.

Moritz Baumgartner lässt den Neuling jubeln! Baumgartner, gerade erst von einem Bänderriss genesen, brachte den Aufsteiger bereits nach acht Minuten per Freistoß in Front. Der Bezirksligaabsteiger aus Kirchen-Hausen hatte große Mühe in Ewattingen. In der 25. Minute gelang Olaf Wehinger aber der Ausgleich. In der 37. Minute sah SG-Akteur Nick Eberhardt Gelb-Rot. Baumgartner traf auch in Überzahl, es hieß 2:1 für Ewattingen (45.). In der 81. Minute bekam der SVE einen Handelfmeter zugesprochen. Baumgartner übernahm vom Punkt die Verantwortung und konnte sein drittes Tor am Nachmittag bejubeln. Von Kirchen-Hausen kam nicht mehr viel, Ewattingen siegte verdient. "Kirchen-Hausen kam mit unserer Gegenwehr nicht zurecht", freute sich SVE-Trainer Arvin Davitian.

Die Wolf-Brüder ließen die SG Unadingen/Dittishausen jubeln. Die Gastgeber machten von Beginn an Druck, brachten den Ball aber zunächst nicht im gegnerischen Kasten unter. In der 38. Minute fiel dann aber doch das hochverdiente 1:0. Tobias Wolf hämmerte das Leder aus 16 Meter unhaltbar in den Winkel. Auf Zuspiel seines Bruders Andreas markierte Tobias Wolf in der 58. Minute das 2:0. In der 66. Minute legte Tobias dann Andreas auf, und der lochte erfolgreich ein. Mit einer schönen Einzelaktion stellte dann Andreas Wolf auf 4:0. Damit war der Fisch geputzt. "Wir haben ein flottes Spiel gezeigt und auch in der Höhe verdient gewonnen", befand SG-Trainer Javi Invernot.

Lennart Knöpfle brachte die Gastgeber mit einem Fernschuss in Front (25.). Blumberg versäumte es dann nachzulegen. Es dauerte bis zur 85. Minute, ehe Ruben Rodriguez-Lopez mit seinem Tor den Deckel auf die Partie machte. TuS-Trainer Frank Berrer: "Der Sieg war verdient, in der zweiten Halbzeit haben wir aber etwas zu kompliziert gespielt."

Florian Haselbacher traf nach 20 Minuten zum 0:1. Larin Wernet gelang der Ausgleichstreffer. Noch vor der Pause schoss Fabian Wehinger den FCB erneut in Front. Samuel Jäger erzielte in der 62. Minute den Ausgleich. Burgert markierte in der 80. Minute das glückliche Siegtor. Der Bräunlinger Trainer Daniel Höll: "In der ersten Halbzeit waren wir die klar bessere Mannschaft. In der zweiten Hälfte hat Grafenhausen dann schon Druck gemacht. Das Spiel kann auch 3:3 ausgehen."

Der Bezirksligaabsteiger aus Hölzlebruck tat sich nur am Anfang schwer. In der 28. Minute gingen die Gäste dann aber doch durch ein Tor von Taras Anjievschi in Führung. In der 33. Minute glich Pfohren durch Tobias Sumser aus. Drei Zeigerumdrehungen weiter schoss Michael Schüble den SVH wieder in Führung. In der 41. Minute bekam Hölzlebruck einen Elfmeter zugesprochen. Den münzte Tim Plavetic in das 1:3 um. In der zweiten Halbzeit stellte der Favorit dann endgültig die Weichen auf Sieg. Marcel Waldvogel (70.) und Anjievschi gelang ein Doppelschlag. Tore: 0:1 Anjievschi (28.), 1:1 Sumser (33.), 1:2 Schübel (36.), 1:3 Plavetic (31., per Elfmeter), 1:4 Waldvogel (70.), 1:5 Anjievschi (71.). SR: Stefan Krenz. ZS: 140.

In der 32. Spielminute gelang Stefan Kürner mit einem direkt verwandelten Freistoß aus 20 Meter das Tor des Tages. Die Gastgeber verteidigten nach der Führung geschickt. Die Kicker aus St. Märgen und St. Peter behielten nicht unverdient die drei Punkte.



SV-Trainer Karlheinz Krause resümierte nach dem Schlusspfiff: "In der ersten Halbzeit müssen wir 2:0 führen. Im zweiten Durchgang haben wir gegen einen dann tief stehenden Gegner keine Lösungen gefunden. Deswegen geht der Sieg für die SG St. Märgen/St. Peter auch in Ordnung." Tore: 1:0 Kürner (32.). SR: Ralf Gerspacher. ZS: 100.