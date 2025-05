Kreisliga kompakt: Erneute Niederlage für Unterbruck - Moosburg macht Boden gut

FC Moosinning – FCA Unterbruck 4:2 (3:1). Ordentlich Glück gehabt hat die Truppe von FCA-Coach Norbert Mößmer in Bezug auf die erste Hälfte. Denn schon vor dem verdienten 1:0 durch Leonie Gollwitzer (11./Distanzschuss) hätten die Gastgeberinnen einige Möglichkeiten liegen gelassen. „Der Gegentreffer hat uns aber eher gutgetan“, erinnert sich der Teamchef. Schlussendlich stocherte Lena Zaindl die Kugel kurz darauf nämlich zum 1:1 über die Linie (24.). Doch die beiden Buden von Emily Kirsch (25.) und Lena Kürschner (41.) zerrten aus Sicht des Trainers zunehmend an der Moral.

Trotz des 4:1 von Feline Kirsch (66.) – die Moosinningerin setzte sich aus spitzem Winkel gegen die an diesem Tag herausragende FCA-Keeperin Nadine Esterl durch – war es den Gästen allerdings gelungen, zumindest die zweite Halbzeit ausgeglichener zu gestalten und im Anschluss an eine Flanke von Zaindl auf Lara Lenz sogar noch auf 4:2 zu verkürzen (68.). „Jetzt müssen wir schauen, dass wir diese Niederlage abschütteln und gegen Steinsdorf wieder was gut machen“, erklärt Mößmer vor dem Flutlichtspiel am Freitag (19.30 Uhr) in Unterbruck.

SpVgg Wolfsbuch/Zell – FC Moosburg 1:3 (1:3). „Wir haben losgelegt wie die Feuerwehr“, berichtet FCM-Trainerin Annika Lindhorst. So musste Naima Romberger nach einer Hereingabe von Leah Alderath nur noch den Fuß hinhalten (5.), ehe die Vorlagengeberin beim 2:0 selbst die SpVgg-Torfrau überlupfte (6.). Es folgte eine schöne Kombination der Gäste, an dessen Ende Hadil Larbaoui den Traumstart mit einem weiteren Tor perfekt machte (25.).