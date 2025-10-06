Kreisliga-Kompakt - Derby-Sieger TV Wellinholzhausen

Durch Tore von Leon Strieve und Kevin Weingart gewann der TV Wellingholzhausen das prestigträchtige Derby gegen den SuS Buer mit 2:0 Toren und sicherte gleichzeitig drei wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt. Nach einem furiosen Start ging der SF Schledehausen durch einen Doppelpack von Lars Grothaus und einem Treffer von Christoph Peschel mit 3:0 in Führung, BSV Holzhausen verschoß beim Stand von 1:3 einen Strafstoß und damit die Chance das am Ende 2:4-unterlegen Spiel noch zu drehen. Der Tabellenzweite SV Bad Rothenfelde II gewann verdient gegen den deutlich unter dem Strich liegenden VFR Voxtrup II verdient aber sicher um ein Tor zu hoch. In der Kreisliga-Staffel B ging der in der Tabelle knapp über dem Strich liegende TUS Haste gegen den Bezirksliga-Absteiger SV Eintracht Neuenkirchen durch Jan Wilken mit 1:0 in Führung, aber die Gäste drehten das Spiel noch vor der Pause und gewannen am Ende mit verdient 4:1 Toren.

TV Wellingholzhausen - SuS Buer 2:0 (1:0)

"Der TV Wellingholzhausen gewann das Derby gegen SuS Buer mit 2:0 und sammelte damit wichtige Punkte im Abstiegskampf. Nach einem Fehler in der gegnerischen Hintermannschaft gingen wir in der ersten Halbzeit verdient mit 1:0 in Führung. In der zweiten Halbzeit sorgte unser Joker nach seiner Einwechslung mit dem Treffer zum 2:0 für die Entscheidung – ein verdienter Sieg für das gesamte Team,“ lautet das Fazit von Trainer Florian Vornholt nach dem aufregenden Derby.

Ein erwartet schweres Spiel gegen robuste Wellinger. Durch einen individuellen Fehler im Aufbau kommt Welling in Halbzeit 1 zur Führung. In Halbzeit kamen wir besser ins Spiel nutzten die Chancen am Ende leider nicht, sodass wir in der Nachspielzeit nach Konter noch das 2:0 hinnehmen mussten,“ sagte und Jan Blumenberg (SuS Buer).

BSV Holzhausen - SF Schledehausen 2:4 (1:3)

(Bes. Vorkommnis: BSV Holzhausen verschießt FE 45. Min.)

"Wenn man beide Halbzeiten betrachtet ist es ein nicht unverdienter Sieg für uns. In der ersten Halbzeit verpassen wir es, den Sack zuzumachen. In der zweiten Halbzeit mussten wir uns mit allem dagegenstemmen was im Tank war, da Holzhausen nie aufgesteckt hat und zu guten Möglichkeiten den Anschlußtreffer zu erzielen gekommen ist. Da war das Matchglück auf unserer Seite. Wir haben es dann leider verpasst, unsere Konter vernünftig auszuspielen,“ lautet das Statemten von Trainer Jens Tiemann-Gorny (SF Schledehausen).

Die ersten 30 Minuten kommen wir defensiv nicht ins Spiel. Drei Chancen drei Tore! Danach stellen wir direkt um machen den Anschlusstreffer. Und in der Phase müssen wir das 2-3 Tor dann machen, verschießen dann auch noch einen Elfmeter mit dem Pausenpfiff! Nach der Pause kommen wir mit macht das der Kabine, Peschel legt uns mit einem Traumtor aus 35 Metern den nächsten Ball rein. Kann meiner Truppe dann kämpferisch keinen Vorwurf machen. Bis zum Schluss gekämpft, keine Torchance mehr zugelassen. Dreimal Alutreffer plus Minimum fünf überragende Aktion vom starken Torhüter Munz. Wer sie vorne nicht macht und sie dumm hinten kassiert steht am Ende mit null Punkten da. Unnötig aber so kann es laufen,“ lautet das Statement von Trainer Michael Brand (BSV Holzhausen).

SV Bad Rothenfelde II - VFR Voxtrup II 4:0 (1:0)

„Das Spiel war geprägt von vielen Zweikämpfen und vielen kleinen Fouls. In der ersten Halbzeit hatte Voxtrup mehr vom Spiel, ohne wirklich große Torchancen. Wir gehen dann mit 1:0 in die Pause. In der zweiten Halbzeit hat meine Mannschaft dann ein anderes Gesicht gezeigt. Zum Ende haben wir es dann gut zu Ende gespielt,“ sagte uns Coach Tom Nöcker (SV Bad Rothenfelde II).

Ein Ergebnis das täuscht. Zum Ende hin gewinnt SV Bad Rothenfelde verdient, aber deutlich zu hoch. Das Ergebnis spiegelt unsere Leistung absolut nicht wider. Wir kassieren in der ersten Halbzeit das 1:0 durch einen langen Einwurf, wobei wir nicht gut ausgesehen haben. Fußballerisch war es ein Spiel auf Augenhöhe, aber in den wichtigen Momenten, waren wir leider nicht überzeugend genug und Bad Rothenfelde war es schon und somit ist das Spiel gelaufen gewesen,“ lautet das Statement von Trainer Hubo Sobral (VFR Voxtrup II).

TUS Haste - SV Eintracht Neuenkirchen 1:4 (1:2)

"Verdienter Sieg für Neuenkirchen. Leider haben wir durch die Bank weg kein gutes Spiel gemacht,“ sagte uns Alexander Spoida (vom Trainerteam des TUS Haste).