Für Paul Zepf (rechst) reichte es nur zum Ehrentreffer seiner SG Lenzkirch-Saig gegen den starken SV Hölzlebruck.
Für Paul Zepf (rechst) reichte es nur zum Ehrentreffer seiner SG Lenzkirch-Saig gegen den starken SV Hölzlebruck. – Foto: Wolfgang Scheu

Kreisliga Kompakt: Der SV Titisee bleibt weiter ohne Punkt

Der SVT verliert in der Fußball-Kreisliga-A bei Spitzenreiter SG St. Märgen/St. Peter mit 0:3. Im Derby lässt der SV Hölzlebruck der SG Lenzkirch-Saig keine Chance.

Über deutliche Auswärtserfolge dürfen sich die SG Kirchen-Hausen gegen den TuS Blumberg und der SV Grafenhausen in Pfohren freuen. Auch der SV TuS Immendingen gewinnt bei der SG Riedböhringen/Fützen.

Gestern, 16:00 Uhr
SG St. Märgen / St. Peter
SG St. Märgen / St. PeterSG St. Märgen
SV Titisee
SV TitiseeTitisee
3
0
Abpfiff

Drittes Spiel dritter Sieg für die Kicker aus St. Märgen und St. Peter. Überragender Mann auf dem Platz war Marco Simon, dem mit Toren in der achten, 17. und 43. Minute ein lupenreiner Hattrick gelang. Die stark ersatzgeschwächt angetretenen Mannen aus Titisee stehen hingegen nach drei Begegnungen noch immer ohne Zähler da. "Der Gegner war griffiger als wir und hat verdient gewonnen", befand SV-Coach Raphael Klein.

Infos zu weiteren Spielen gibt es im BZ-Plus-Artikel.

Tore: 1:0 Simon (8.), 2:0 Simon (17.), 3:0 Simon (43.). SR: Andreas Kleiser. ZS: 250.

Heinz Wittmann (BZ)Autor