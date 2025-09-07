Kreisliga Kompakt: Der SV Titisee bleibt weiter ohne Punkt

Drittes Spiel dritter Sieg für die Kicker aus St. Märgen und St. Peter. Überragender Mann auf dem Platz war Marco Simon, dem mit Toren in der achten, 17. und 43. Minute ein lupenreiner Hattrick gelang. Die stark ersatzgeschwächt angetretenen Mannen aus Titisee stehen hingegen nach drei Begegnungen noch immer ohne Zähler da. "Der Gegner war griffiger als wir und hat verdient gewonnen", befand SV-Coach Raphael Klein.

Tore: 1:0 Simon (8.), 2:0 Simon (17.), 3:0 Simon (43.). SR: Andreas Kleiser. ZS: 250.