Kreisliga Kompakt: Der FC Brigachtal siegt im Spitzenspiel

Die Gastgeber taten sich gegen das Ligaschlusslicht schwer. Bonndorf II ging bereits nach sechs Minuten nach einem kapitalen Fehlpass der Immendinger in Führung. Adrian Scherer konnte sich als Torschütze feiern lassen. In der 19. Minute gelang Manuel Diesmar das Ausgleichstor. Nach einer halben Stunde Spielzeit traf Nico Loosmann zum 2:1. in der zweiten Halbzeit ließen die Immendinger viele Großchancen liegen. So blieb es bis zum Schluss spannend. SV-Trainer Karlheinz Krause: "Respekt an Bonndorf II, was die für eine Moral gezeigt haben. Trotzdem, wir müssen in der zweiten Halbzeit bei vier 100-prozentigen Torchancen den Sack zumachen."

Die DJK-Reserve fuhr im Kampf um den Klassenerhalt drei ganz wichtige Punkte gegen den direkten Konkurrenten ein und setzte sich mit diesem Sieg in der Tabelle vor St. Märgen/St. Peter. Tim Gmeiner markierte in der 32. Spielminute das 1:0. Gleich nach dem Seitenwechsel vermochte Pablo Geibel nach einem Freistoß zu erhöhen (47.) Als Tim Gmeiner Mitte der zweiten Halbzeit mit einer tollen Einzelaktion seinen zweiten Treffer markierte, war die Messe gelesen. Einigermaßen überflüssig kassierte SG-Akteur Marco Simon in der 83. Minute die Rote Karte wegen groben Foulspiels. "Es war kein leichtes Spiel für uns, in Summe ging der Sieg aber in Ordnung", befand DJK-Trainer Max Rosentreter.

Die 100 Zuschauer in Unadingen sahen zwei komplett unterschiedliche Halbzeiten. In der ersten Hälfte dominierten die Gäste. Lukas Hösel brachte Pfohren schon nach fünf Minuten in Front. Marius Wiehl gelang in der 18. Minute der Treffer zum 0:2. Die Kicker aus Unadingen und Dittishausen kamen mit Schwung aus der Kabine. Christian Siebler gelang das Anschlusstor (61.). Die Einheimischen drängten auf den Ausgleich. Der fiel dann in letzter Minute durch einen von Robin Wolf verwandelten Foulelfmeter. "Nach unserem Anschlusstor hatten wir Aufwind, der Ausgleich war letztlich verdient", befand SG-Trainer Javi Invernot nach dem Schlusspfiff.



Tore: 0:1 Hösel (5.), 0:2 Wiehl (18.), 1:2 Siebler (61.), 2:2 Wolf (90., per Elfmeter). SR: Andreas Kleiser. ZS: 100.

Im absoluten Spitzenspiel siegte der FC Brigachtal völlig verdient und übernahm von der SG Riedböhringen/Fützen die Tabellenführung. Bernd Weets schoss die Gastgeber in der 13. Spielminute in Front. Der FCB war die überlegene Mannschaft. Mitte der zweiten Halbzeit traf Leon Ratzer zum 2:0. Nils Hewer vermochte in der Nachspielzeit nur noch Ergebniskosmetik zu betreiben. SG-Trainer Nuran Ardiclik: "Wir sind heute nie an unser Leistungsvermögen herangekommen, es war eine verdiente Niederlage."



Tore: 1:0 Weets (13.), 2:0 Ratzer (65), 2:1 Hewer (90.). SR: Nihat Sari. SR: 300.