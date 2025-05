Kreisliga kompakt: Allershausen holt einen Punkt beim Tabellenführer – Eching verliert - FCA siegt

Zunächst hatte Christian Käser Walpertskirchen in Führung gebracht (12.). Nur Minuten später egalisierte Simon Hilmer nach einer Freistoßflanke (16.). Und nun war Allershausen am Drücker: Janis Kratzl veredelte eine feine Einzelleistung zur 2:1-Pausenführung (45.).

Nach der Halbzeit egalisierte Käser mit einem Treffer der Marke „Traumtor“ volley zum 2:2 (65.). Die Schlussphase wurde wild: Eine Minute vor Schluss traf erneut Hilmer nach einer Hamzagic-Flanke zum 3:2 (89.) für Allershausen. Doch mit dem letzten Angriff sicherte Adrian Alexy dem Tabellenführer zumindest einen Punkt (90.+1).

SV Vötting – FCA Unterbruck 1:2 (1:1). Durchaus etwas drin gewesen wäre in dieser Partie für die Kiesweiherbuam gegen den zuletzt kriselnden FCA Unterbruck. „Mit etwas Glück hätten wir was mitnehmen können“, ärgerte sich Vöttings Trainer Jannis Göft-Michaelis. Denn die Gäste aus dem Ampertal waren nicht so stark, nutzten am Ende ihre Chancen aber effektiver.

Roland Lintner hatte die Gäste zunächst in Führung gebracht (8.). Doch die Hausherren egalisierten noch vor der Pause: Nach einem Freistoß war Colin Klameth schnell am Ball und vollstreckte ins lange Eck (24.). In der Folge drängten die Unterbrucker auf den ersten Sieg seit drei Wochen, und so war es Linus Hayer, der nach knapp einer Stunde einen Vöttinger Abwehr-Schnitzer zum 2:1 zu nutzen wusste (58.).

FC Eitting – TSV Eching 2:0 (0:0). Die Krise bei den Echinger Fußballern geht weiter. Neu-Trainer Miljan Prijovic kassierte bei seiner Premiere eine klare Niederlage. „Die erste Halbzeit macht jedoch Mut“, meinte Vereinschef Manfred Oster.

Denn zumindest im ersten Durchgang konnten die Zebras das Match noch offen halten und zeigten durchaus eine ansehnliche Leistung. Prijovic hatte die Elf taktisch neu ausgerichtet, und Eching war sogar dran an der Führung. Daniel Mömkes traf jedoch nur Aluminium.

In Durchgang zwei zollten die Zebras dann auch ihrer personellen Lage Tribut. Nach einer zweifelhaften Ecke von Max Modlmayr köpfte Niclas Boll die Eittinger in Führung (58.). Jetzt lief nur noch wenig beim TSV zusammen, und kurz vor Schluss war die Messe dann auch offiziell gelesen. TSV-Keeper Maximilian Hug hatte einen FCE-Stürmer im Strafraum gelegt, den fälligen Strafstoß versenkte Modlmayr (80.).

TSV Nandlstadt – FC Finsing 0:2 (0:1). Spiel verloren und auch noch auf einen Relegationsrang zurückgefallen – der gestrige Sonntag war für die Nandlstädter Kicker doppelt bitter. „Das müssen wir uns heute aber selbst ankreiden“, fasste es Spartenchef Sebastian Löffler zusammen.

Vor allem im ersten Durchgang waren die Hausherren dran, Johannes Gerlspeck vergab aber zwei gute Chancen. Und die Strafe folgte postwendend: Nach einer halben Stunde nutzte Finsing eine seiner wenigen Möglichkeiten. Nach einer Kombi über links schloss Kilian Dirscherl ins lange Eck ab (30.).

In Hälfte zwei dezimierte sich Nandlstadt selbst: Felix Betz sah nach einer Stunde eine Zeitstrafe. Doch die Hallertauer hielten den knappen Rückstand. Und doch waren irgendwann alle Hoffnungen dahin. Nach einem langen Ball war’s eigentlich ein Foul an Tobias Betz, die Partie lief aber weiter und so netzte Florian Hölzl zum 2:0-Siegtreffer ein (80.). Lukas Lang und Trainer Andi Buchberger regten sich darüber derart auf, dass sie eine Gelb-Rote kassierten (81.).

Eintracht Berglern – SV Kranzberg 2:1 (0:0). Die Kranzberger Siegesserie ist gerissen. Beim Abstiegskandidaten aus Berglern setzte es eine knappe Niederlage. „Uns hat der Wille gefehlt, kämpferisch und läuferisch war’s heute nichts“, kritisierte Sprecher Stephan Schikowski. Berglern dagegen wollte diesen Erfolg unbedingt.

Waren die Kranzberger im ersten Durchgang noch zwei Mal an Keeper Florian Ganslmeier gescheitert, gelang Berglern nach dem Seitenwechsel die Führung. Lucas Wastian hatte sich über die Mitte durchgesetzt, ließ noch zwei Verteidiger aussteigen und traf zum 1:0 (53.). Doch Kranzberg meldete sich zunächst zurück, nach einem Berglerner Einwurf kombinierte sich der SVK über links durch und am Ende schloss Julian Gebhard ab (67.). Doch Berglern erzwang schließlich den Siegtreffer. Nach einem Diagonalball von Thomas Schmid traf Maurice Steck (75.).